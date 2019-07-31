【聚焦數據】７月製造業ＰＭＩ升至４９﹒７％勝預期，仍處收縮區

《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局公布，７月官方製造業ＰＭＩ為４９﹒７％，較上

月４９﹒４％上升０﹒３個百分點，略好過市場預期的４９﹒６％，顯示製造業景氣水平有所回

升。

從企業規模看，大型企業ＰＭＩ為５０﹒７％，高於上月０﹒８個百分點，升至擴張區間；

中、小型企業ＰＭＩ為４８﹒７％和４８﹒２％，分別比上月回落０﹒４和０﹒１個百分點，位

於臨界點以下。

從分類指數看，在構成制造業ＰＭＩ的５個分類指數中，生產指數和供應商配送時間指數高

於臨界點，新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。



＊非製造業商務活動指數為５３﹒７％位於擴張區間＊



７月份，中國非製造業商務活動指數為５３﹒７％，比上月回落０﹒５個百分點，繼續位於

擴張區間。

分行業看，服務業商務活動指數為５２﹒９％，比上月回落０﹒５個百分點，服務業繼續保

持增長，增速有所放緩。從行業大類看，鐵路運輸業、航空運輸業、郵政業、電信廣播電視衛星

傳輸服務、文化體育娛樂業等行業商務活動指數位於５６％及以上的較高景氣區間，行業表現較

為活躍；房地產業商務活動指數低於臨界點，業務總量有所回落。建築業商務活動指數為５８﹒

２％，比上月回落０﹒５個百分點，建築業擴張步伐有所放慢。（ｃａ）

