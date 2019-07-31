【數據解讀】統計局：７月ＰＭＩ為４月以來首回升，行業景氣面擴

《經濟通通訊社３１日專訊》７月中國官方製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４９﹒７％，

高於上月０﹒３個百分點，略好過市場預期的４９﹒６％，同是４月份以來首現回升。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指出，製造業領域呈現諸多積極變化。一

是行業景氣面有所擴大。在調查的２１個行業中，１２個行業的ＰＭＩ位於擴張區間，比上月增

加３個，其中煙草、造紙印刷、醫藥、電氣機械器材、計算機通信電子設備等製造業位於５１％

以上，行業呈現較快擴張。紡織、金屬製品、通用設備等製造業ＰＭＩ在臨界點以下，行業景氣

度回落。

二是生產擴張總體加快，市場需求有所改善。生產指數和新訂單指數為５２﹒１％和

４９﹒８％，分別比上月回升０﹒８和０﹒２個百分點，均為４個月以來的首度回升，尤其是生

產指數高於上半年均值０﹒７個百分點。企業採購意願有所增強，採購量指數重回擴張區間，為

５０﹒４％。

三是價格指數回升。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數為５０﹒７％和４６﹒９％，

分別比上月上升１﹒７和１﹒５個百分點。

四是進出口指數同步回升。新出口訂單指數和進口指數雖然位於臨界點以下，但環比均回升

０﹒６個百分點至４６﹒９％和４７﹒４％。

五是企業發展預期穩中向好。企業生產經營活動預期指數為５３﹒６％，比上月上升０﹒２

個百分點，減稅降費、定向降準等政策措施加快落地，進一步減輕了企業負擔，對穩定企業信心

發揮了重要作用。



＊非製造業商務活動指數繼續保持較快擴張＊



７月份，非製造業商務活動指數為５３﹒７％，比上月回落０﹒５個百分點，非製造業總體

保持較快擴張。

從行業情況看，在調查的２１個行業中，有２０個行業位於擴張區間，服務業基本面總體較

好。其中，鐵路運輸、航空運輸、電信等行業商務活動指數連續三個月位於５９﹒０％及以上的

較高景氣區間。建築業繼續位於較高景氣區間。（ｃａ）

