【ＦＯＣＵＳ】「地產馬」復出無期，拒大放水為明年「留力」？

【ＦＯＣＵＳ】「總結上半年，定調下半年」的７月中央政治局會議終於揭盅，其中首提「

不將房地產作為短期刺激經濟的手段」，並罕有具體部署擴內需和穩投資，顯示二者將是下半年

經濟工作的重中之重；加上特別提及科創板，料下半年內需股、新興製造業╱基建、科創板的表

現可看高一線。

值得留意的是，與４月的政治局會議相比，今次重提「六穩」而未提「去槓桿」，應證「國

內經濟下行壓力加大」的壓力；不過有關下半年的貨幣、財政政策提法總體是換湯不換藥，恐預

示北京的政策工具箱為應對更加慘淡的２０２０年「留力忍手」。



＊首提「不將房地產作為短期刺激手段」＊



周二（３０日）政治局會議最大的亮點，非首次提及「不將房地產作為短期刺激經濟的手段

」莫屬，所釋信號較去年１２月、今年４月所稱的「房住不炒」更為明確－－即是

「大放水」難再。

如此信號背後玄機有二，一是近年暴漲的內地居民槓桿已瀕難以復加的臨界點。據央媽發布

的《中國金融穩定報告（２０１８）》，８大重點城市的居民資金槓桿率（銀行負債╱存款比例

）已逾１００％，遠超國際平均水平的６２％，若續以煲大地產泡沫撐經濟，無疑屬「自殺」。

二是目前樓價調整幅度、房企倒閉清算數量尚在政府容忍的安全範圍之內。以後者為例，去

年至今，宣告破產清算的房企約７３０多間，僅佔約６萬間註冊房企的１﹒２％。若按重慶前市

長黃奇帆的判斷，未來內房開發商數量至少將減逾三分二，可見目前的房企「執笠潮」在政府看

來實屬「濕濕碎」，暫時無需放水打救。



＊內需、新興製造業╱基建、科創板看高一線＊



房地產「第四匹馬」復出暫無期；周三（３１日）公布的７月中國製造業ＰＭＩ出口訂單指

數續徘徊４６﹒９的收縮區間，外需不景揮之不去。要實現穩增長，下半年勢重點依靠擴內需和

穩投資。

對此，政治局會議罕有提及具體政策部署－－就擴內需而言，包括深挖國內需求潛力，拓展

擴大最終需求；有效啟動農村市場；多用改革辦法擴大消費；就穩投資而言，包括提升產業基礎

能力和產業鏈水平；穩定製造業投資；實施城鎮老舊小區改造、城市停車場、城鄉冷鏈物流設施

建設等補短板工程；加快推進信息網絡等新型基礎設施建設。

加上特別提及提高科創板上市公司質量，料下半年消費升級主題的內需股、研發創新主題的

新興製造業╱基建、科創板的表現可看高一線。

不過，「穩健」的貨幣政策及「積極」財政政策的大方向並無改變，即使加上「保持流動性

合理充裕」、「加力提效、繼續落實落細減稅降費」的字眼，總體仍是換湯不換藥。換言之，減

息和大增赤字今年料欠奉，恐預示北京為應對增長更加慘淡的２０２０年（ＧＤＰ增速料續逼近

甚至跌穿６％）而「留力忍手」。（經濟通通訊社 俞瑾）

