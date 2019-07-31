《投資智慧－鄧聲興》中燃氣料受惠內地加快油氣管網運營機制改革

《投資智慧》內地將加快石油天然氣管網運營機制改革，組建國有資本控股、投資主體多元

化的石油天然氣管網公司。市場預計國家油氣管網公司將有望在今年８月底掛牌成立。新組建的

國家油氣管網公司，參照模式為中國鐵塔（００７８８）。當時中國鐵塔以現金和增資方式，與

三家電信企業進行存量鐵塔相關資產注入交易，注入存量鐵塔１４０餘萬座。



以往中國油氣管網集中在「三桶油」旗下。截至２０１８年底，中石油（００８５７）、中

石化（００３８６）和中海油（００８８３）共有油氣主幹管道９﹒６萬公里，分別佔６３％、

３１％和６％。全國省級幹線管網２﹒５萬公里，三大石油公司與其他主體各佔５０％。國家油

氣管網公司對行業整體布局和長遠發展有重大意義，在管道共享的前提下，所有的天然氣管道將

向第三方開放，進行統一規劃、統一調度、統一標準，價格信息公開。



行業當中，相信中國燃氣（００３８４）較快受惠石油天然氣管網運營機制的改革，集團盈

利增長理想，天然氣銷量保持快速增長，去年營業收入５９３﹒９億港元，同比增長１２％。純

利８２﹒２億港元，同比增長３４﹒９％，好過預期。主要是管道天然氣銷量大幅增長和農村煤

改氣接駁數量超預期。假設在國家油氣管網公司的實施下，集團的供應鏈效率提升，運輸成本得

以降低，旗下農村燃氣業務有望持續擴張。另外，即將開始的俄氣將提升東北地區的業務，亦有

助推動集團增值業務。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

