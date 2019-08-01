《投資筆記－黃子燊》投資世界的「範式轉移」



《投資筆記》各位戰友，如自２０１８年初作戰到現在，相信多少都會慨嘆這年半以來市場

深受政治事件影響。然而，這是一個周期性現象，即碰巧這兩年比較多政治事件呢？還是其實這

是一個結構性現象，接下來市場會持續受政治事件困擾呢？這對於想做較長線市場展望的戰友，

無疑是一個重要的問題。以我們的看法，全球政經格局似已有所不同，預料政治事件將會持續影

響市場，我們對市場的理解，也應有一個「範式轉移」。



＊上次「範式轉移」－金融海嘯後市場理解有所改變＊



所謂「範式轉移」，意思是指由於某些根本假設和重要資訊有所改變，因此人們要以新的認

知去看待原本已有的事物，才能達到更準確的理解。對上一回市場的「範式轉移」，應要數金融

海嘯後各國採用「量化寬鬆」去應對。在金融海嘯前，市場大部分參與者均難以想象到央行會透

過不斷膨脹資產負債表，及將利率長期壓低，以源源不絕的流動性去支撐金融資產的價格。而自

「量化寬鬆」後，市場參與者對市場已有了全新的理解－例如不再過於害怕金融危機（反正有

「量化寬鬆」就可以解決）、不再擔心「量化寬鬆」會引致通脹，及由於「量化寬鬆」令現金對

資產大幅貶值，令市場參與者對持有資產有著更堅定的信仰。這種因應「量化寬鬆」而更新了對

市場的整個理解，便是一個「範式轉移」的例子。



＊過往三十年全球由美國制訂規則＊



而就「政治」與「市場」關係的理解，我們也應有一個「範式轉移」，明白到在接下來一段

較長時間，會影響市場的政治事件將會結構性地持續出現。為甚麼呢？相信各位戰友都曾聽過

「一山不能藏二虎」。自從蘇聯解體，柏林圍牆倒下，共產陣營瓦解，過往三十年來，全球由美

國獨大，山中只有「一虎」，所以全球各國基本上均是按照美國訂下來的規矩而行－這包括，在

政治形式和意識形態上，偏向美式民主和體制；在經濟形式上，則偏向全球化和自由化。



＊中國挑戰美國勢將重塑規則＊



但事物的發展，往往會孕育出其自身的對立面。中國１９７８年開始改革開放，２００１年

正式入世，即加入由美國主導的國際貿易當中。中國入世後韜光養晦，積極發展經濟，並成為世

界經濟的一部分，然而其一直以超越美國為目標。自２００１年到現在，中間既經歷過９１１，

美國將重心放於中東及反恐；亦經歷過２００８年金融海嘯後，美國專注復原自身經濟。直至前

總統奧巴馬當政後期，才如夢初醒，發現中國已成長為足以挑戰美國的巨人。而在國家主席習近

平領導中國後，中國的對外的態度亦變得更進取－即使對著西方，亦毫不忌諱地宣傳「一帶一路

」、「人民幣國際化」、「中國製造２０２５」等挑戰現有美國秩序的國家戰略，令美國正視到

中國的野心。但在這時，中國已與世界經濟密不可分，並有龐大的影響力，要迫使其開放市場，

動，以圖迫其改弦易轍，這亦是中美間近來衝突的由來。



＊政治風險困擾將成常態＊



在這樣的情況下，事情發展的走向變成主要只餘下三種可能－（ｉ）中國挑戰美國失敗，世

界繼續沿用美國秩序；（ｉｉ）中國挑戰美國成功，取代美國成為新一代世界霸主；（ｉｉｉ）

中國未能成功取代美國，但亦未完全失敗，美國願意與中國「建構新型大國關係」，改寫部分現

有規則。三者之中，以（ｉｉ）的機會最低，而（ｉｉｉ）是中國希望達到的。在規則完成重塑

之前，中美基本上會持續不斷地角力博奕，而有關規則重塑在短期內是沒有可能完成的。故此，

各位戰友最好預期在接下來的時間，市場仍要繼續受政治風險困擾了。

《晉裕環球資產管理投資研究部投資分析師 黃子燊》

