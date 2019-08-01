《缸邊嫺談－黃惠嫺》特步受惠內地谷消費，業績增長加快估值偏低

《缸邊嫺談》特步國際（０１３６８）公布２０１９年第一、二季度中國內地業務營運狀況

，同店銷售（按零售價值計算）取得低雙位數增長。雖然同店銷售增長稍為回落至低雙位數水平

，但在２０１８年高基數，以及國內經濟增長前景不明下，低雙位數增長仍符合市場預期。零售

銷售（包括線上及線下管道）較去年同期增長超過２０％，而今年第二季度集團的減價促銷情況

回復正常水平，令集團收入及盈利回復較快增長。



其實，集團２０１７年同店銷售增長只維持在低至高的單位數增長。到２０１８年，集團同

店銷售增長已由２０１７年中至高單位數增長，提升至低至中的雙位數增長及中雙位數增長，顯

示出集團同店銷售數據表現得到改善。



＊收購優化產品組合及規模＊



今年３月４日集團宣布與Ｗｏｌｖｅｒｉｎｅ合作成立合資公司。雙方各出１﹒５５億元人

民幣。合資公司將於中國、香港及澳門三地區營運Ｗｏｌｖｅｒｉｎｅ旗下Ｍｅｒｒｅｌｌ及

Ｓａｕｃｏｎｙ的兩大品牌。是次收購集團認為兩大品牌Ｍｅｒｒｅｌｌ及Ｓａｕｃｏｎｙ的產

品可與特步旗下的產品產生互補作用。可借助集團強大的零售網絡及購物中心運營商的緊密合作

，於相關地區推出Ｍｅｒｒｅｌｌ及Ｓａｕｃｏｎｙ品牌的產品，在營運成本分散下增加集團的

收入。

到今年的５月２日集團宣布以２﹒６億美元的現金收購Ｅ－Ｌａｎｄ Ｆｏｏｔｗｅａｒ

ＵＳＡ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｉｎｃ﹒。Ｅ－Ｌａｎｄ Ｆｏｏｔｗｅａｒ ＵＳＡ旗下擁有的

牌子包括：Ｋ－Ｓｗｉｓｓ、Ｐａｌｌａｄｉｕｍ、Ｓｕｐｒａ、ＰＬＤＭ及ＫＲ３Ｗ。於

２０１７年及２０１８年稅後虧損分別為３２５１﹒９萬美元、１４８５萬美元，特步管理層目

標做到２０１９年稅後利潤持平。集團亦認為Ｋ－Ｓｗｉｓｓ及Ｐａｌｌａｄｉｕｍ各自擁有獨

特的品牌定位及不同目標客戶，與集團目前品牌組合高度互補，已計劃投入大量時間及資源以支

持兩個品牌增長。當然同時可利用集團的龐大分銷網絡、領先的研發及供應鏈資源，以及充分發

揮其在中國快速發展的運動服裝市場潛力。



＊國內運動及消費市場龐大＊



根據Ｅｕｒｏｍｏｎｉｔｏｒ預測，未來五年中國運動行業規模不斷擴大，年均增長約

１０％以上。而國內正掀起一片馬拉松熱，國家體育總局亦預計於２０２０年，總參加人數將突

破１０００萬人，市場規模將達到約人民幣１２００億元，而且馬拉松熱潮將進一步滲透至低線

城市。隨著城市化水平及人民生活水平不斷提高，中國消費者的健康意識亦不斷增強。國家體育

總局、發改委發布的《進一步促進體育消費的行動計劃（２０１９－２０２０年）》提到，到

２０２０年，受政府對促進體育相關產品的人均消費支出的舉措支持，中國體育消費額預計將達

到１﹒５萬億元人民幣，市場發展空間廳大。在擴大海外市場方面，去年開始集團積極擴展印度

、泰國及越南等人口較多的東南亞市場，未來會繼續在中東和中亞探索發展機會。在運動熱潮下

，集團作為擁有國內３小時內完成全程馬拉松跑鞋品牌１０％至２０％市場份額及全球體育品牌

第四的運動產品公司，加上國內正在採取減稅降費刺激消費，相信未來集團可受惠內地龐大的運

動市場發展之下。投資者可考慮於５元以下的位置增持或吸納，目標價為港幣６﹒６１元。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

