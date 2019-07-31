【企業盈警】飛思達（０１７８２）料中期淨溢利減４０％

《經濟通通訊社３１日專訊》飛思達（０１７８２）發盈警，預期截至６月３０日止中期淨

溢利較去年同期淨溢利１０２７萬元人民幣減少約４０％，即約６１６萬元人民幣。

淨溢利減少主因客戶如內地電信運營商及大型企業的新訂單延遲或暫停，並認為未來經濟發

展不確定性及投資５Ｇ網絡主要基礎設施，客戶已推遲向其發出應用性能管理產品及服務訂單。

該集團認為，該影響屬臨時性，反映在面對新市場發展時，客戶購買周期的正常變動，將不會對

其長期表現產生重大影響。

該集團預期於８月２３日或前後公布業績。（ｗｈ）

