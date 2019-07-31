《經濟通通訊社３１日專訊》太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）發盈喜，預期截至
６月３０日止中期淨利潤較去年同期淨利潤約８２﹒５４億元（人民幣．下同）增加約９６％，
即約１６１﹒７８億元，而扣除非經常性損益的淨利潤較去年同期相關淨利潤８２﹒１７億元增
加約３８％，即約１１３﹒３９億元。
業績預增主因手續費稅收變化及投資收益增加等影響，而非經常性損益因財政部和稅務總局
於５月頒布的政策對去年度匯算清繳影響，所涉金額約４８億元。（ｗｈ）
31/07/2019 07:53
【企業盈喜】中國太保（０２６０１）料中期淨利潤增９６％
《經濟通通訊社３１日專訊》太保（０２６０１）（滬：６０１６０１）發盈喜，預期截至
６月３０日止中期淨利潤較去年同期淨利潤約８２﹒５４億元（人民幣．下同）增加約９６％，
即約１６１﹒７８億元，而扣除非經常性損益的淨利潤較去年同期相關淨利潤８２﹒１７億元增
加約３８％，即約１１３﹒３９億元。
業績預增主因手續費稅收變化及投資收益增加等影響，而非經常性損益因財政部和稅務總局
於５月頒布的政策對去年度匯算清繳影響，所涉金額約４８億元。（ｗｈ）
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