《經濟通通訊社３１日專訊》龍光地產（０３３８０）發盈喜，預期截至６月３０日止中期
核心溢利較去年同期核心溢利約２９﹒３８億元人民幣增加不少於４０％，即約４１﹒１３億元
人民幣。
有關溢利錄升幅，主因於期內收入增長所致。
該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）
31/07/2019 07:53
【企業盈喜】龍光地產（３３８０）料中期核心溢利增不少於４０％
《經濟通通訊社３１日專訊》龍光地產（０３３８０）發盈喜，預期截至６月３０日止中期
核心溢利較去年同期核心溢利約２９﹒３８億元人民幣增加不少於４０％，即約４１﹒１３億元
人民幣。
有關溢利錄升幅，主因於期內收入增長所致。
該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）
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