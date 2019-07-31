  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/07/2019 07:54

【企業盈警】千百度（０１０２８）料中期蝕最多５４００萬元人幣

　　《經濟通通訊社３１日專訊》千百度（０１０２８）發盈警，預期截至６月３０日止中期虧
損介乎約５０００萬元（人民幣．下同）至５４００萬元，而去年同期虧損約１４０９萬元。
　　虧損增加主因玩具零售經營業務Ｈａｍｌｅｙｓ　Ｇｌｏｂａｌ開展的業務虧損外，已於期
內列帳出售Ｈａｍｌｅｙｓ全部股權專業費用及其他開支，加上零售及批發鞋履經營業務收益減
少。
　　該集團預期於８月３１日或之前公布業績。（ｗｈ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態31/07/2019
Beyond Meat現股東擬售股 上市僅3個月
生財有道30/07/2019
基建至上 中國鐵建乘順風車
生財有道30/07/2019
死都有價值 福壽園服務行先
剖析天下30/07/2019
硬漢約翰遜登大統 開出10月脫歐「空頭支票」
剖析天下30/07/2019
美國經濟擴長周期 壽終正寢？
生財有道30/07/2019
《開市GoodMorning》溫傑：友邦80元可吸作中線部署
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金