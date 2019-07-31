《經濟通通訊社３１日專訊》千百度（０１０２８）發盈警，預期截至６月３０日止中期虧
損介乎約５０００萬元（人民幣．下同）至５４００萬元，而去年同期虧損約１４０９萬元。
虧損增加主因玩具零售經營業務Ｈａｍｌｅｙｓ Ｇｌｏｂａｌ開展的業務虧損外，已於期
內列帳出售Ｈａｍｌｅｙｓ全部股權專業費用及其他開支，加上零售及批發鞋履經營業務收益減
少。
該集團預期於８月３１日或之前公布業績。（ｗｈ）
31/07/2019 07:54
【企業盈警】千百度（０１０２８）料中期蝕最多５４００萬元人幣
《經濟通通訊社３１日專訊》千百度（０１０２８）發盈警，預期截至６月３０日止中期虧
損介乎約５０００萬元（人民幣．下同）至５４００萬元，而去年同期虧損約１４０９萬元。
虧損增加主因玩具零售經營業務Ｈａｍｌｅｙｓ Ｇｌｏｂａｌ開展的業務虧損外，已於期
內列帳出售Ｈａｍｌｅｙｓ全部股權專業費用及其他開支，加上零售及批發鞋履經營業務收益減
少。
該集團預期於８月３１日或之前公布業績。（ｗｈ）
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