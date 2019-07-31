《經濟通通訊社３１日專訊》基石控股（０１５９２）發盈喜，預期截至６月３０日止中期
股東應佔溢利較去年同期股東應佔溢利２２９萬元大增約３﹒５倍，即約１０３０萬元。
溢利增加主因非經常性上市開支較去年同期減少、期內毛利較去年同期增加，但期內擴張營
運導致員工成本及財務成本同比增加及上市後改善企業管治導致專業費用同比增加而部分抵銷。
倘撇除去年非經常性上市開支，期內股東應佔溢利將較去年同期減少約８％。（ｗｈ）
31/07/2019 07:54
【企業盈喜】基石控股（０１５９２）料中期溢利增３﹒５倍
《經濟通通訊社３１日專訊》基石控股（０１５９２）發盈喜，預期截至６月３０日止中期
股東應佔溢利較去年同期股東應佔溢利２２９萬元大增約３﹒５倍，即約１０３０萬元。
溢利增加主因非經常性上市開支較去年同期減少、期內毛利較去年同期增加，但期內擴張營
運導致員工成本及財務成本同比增加及上市後改善企業管治導致專業費用同比增加而部分抵銷。
倘撇除去年非經常性上市開支，期內股東應佔溢利將較去年同期減少約８％。（ｗｈ）
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