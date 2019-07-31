《日入而息》內地ＰＭＩ勝預期，颱風吹襲提早收市恒指跌３６８點

《今天重點》﹡八號颱風信號現正生效，證券及衍生產品市場暫停交易；港金喊價巿場下午

停市，倫敦金電子交易平台維持正常服務

﹡內地７月製造業ＰＭＩ升至４９﹒７％勝預期，仍處收縮區；分析指製造業

ＰＭＩ回升，政策效果顯現但難言企穩

﹡大選臨近，報道指大陸明日起停發台灣自由行通行證；中方確認大陸明起全

面停台灣自由行，原因涉兩岸關係

﹡董建華指香港面臨前所未見風暴，政府應馬上處理社會問題

﹡華懋將軍澳「翩匯坊」開幕料假日人次達４萬，仍對香港樓市有信心



《即日市況》﹡港股因颱風吹襲提早收市，收跌３６８點報２７７７７，失５０天線



《深滬股市》﹡市場不看好中美會談進展，滬綜指收跌０﹒６７％



《美元匯價》﹡歐元最新報１﹒１１５４╱５６，日圓最新報１０８﹒５３╱５６



《公司業績》﹡富一國際（０１４７０）年度虧損增至２６８９﹒３萬元，不派息



《公司資訊》﹡長和明放榜料純利升２％，電訊業帶動盈利惟受累匯率

﹡中國網絡信息（０８０５５）發１﹒８７億元換股債

﹡亞洲電視（００７０７）遭入稟申索５０００萬元貸款及利息

﹡建德國際（００８６５）附屬投得河南信陽市住宅用地

﹡德信（０２０１９）發兩年期２億美元優先票據，票息１２﹒８７５％

﹡撒天嬌（０２２２３）完成收購火炭物業

﹡新濠（００２００）完成出售塞浦路斯業務予新濠博亞娛樂



《國企紅籌》﹡中海油服（０２８８３）獲發四筆共５１３２萬元人民幣政府補助

﹡中國電力（０２３８０）增資淮南礦業，另出售電廠出售多餘電力

﹡江蘇寧滬（００１７７）逾６億元人民幣增資財務公司

﹡青島港（０６１９８）母公司國有股權將有較大可能納入整合範圍

﹡越秀交通（０１０５２）６月廣州北二環高速路費及車流同升６％



《神州民企》﹡中國奧園（０３８８３）增發２﹒５億美元票據，現有境外債務再融資

﹡華眾車載（０６８３０）行政總裁李學軍辭任，周敏峰接任



《中國要聞》﹡７月製造業ＰＭＩ升至４９﹒７％勝預期，仍處收縮區

﹡內地７月鋼鐵ＰＭＩ環比降０﹒３百分點至４７﹒９％

﹡統計局表示７月ＰＭＩ為４月以來首回升，行業景氣面擴

﹡上交所表示上半年重點查處六大類違法違規行為

﹡國泰君安擬出讓上海證券，百聯集團接棒

﹡政治局會議分析表示樓市調控更嚴格，促消費部署更具體

﹡中廣核電回深主板上市，募資１５０億元人民幣破今年記錄

﹡分析指７月內房拿地意欲不強，資金和融資端均收緊

﹡萬科佛山寫字樓項目瞞改公寓出售，近６０００業主疑受騙

﹡人行逆回購七連停，單日零投放零回籠

﹡內媒曝暴風集團董事長馮鑫涉羅靜案被帶走

﹡熱景生物、山石網科、海爾生物三公司科創板過會

﹡中美兩國官員在上海展開貿易談判，雙方握手

﹡特朗普警告中國若拖到他連任後談判，或失達協議機會

﹡商務部表示ＲＣＥＰ第２７輪談判取得積極進展

﹡廣西著力建設金融集聚區重大工程

﹡中國－東盟信息港將建９０多個項目，投資超７５０億

﹡東盟峰會將於９月２０日至２１日在廣西南寧舉行

﹡國家開發銀行原黨委書記、董事長胡懷邦接受審查調查

﹡中興通訊夥大地電影院線開展５Ｇ＋互動娛樂深度合作

﹡分析指製造業ＰＭＩ回升，政策效果顯現但難言企穩

﹡央視評論指中央要求地方政府不得放寬樓市調控手



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒１％，報１０８２３﹒８１點

﹡大選臨近，報道指大陸明日起停發台灣自由行通行證；中方確認大陸明起全

面停台灣自由行，原因涉兩岸關係



《其他消息》﹡金發局表示港私人財管業蓬勃，灣區帶來新機遇

﹡差估署６月住宅租金指數升０﹒８％，上半年累升２％；差估署６月私樓樓

價指數高位回落，按月跌０﹒８％

﹡教育局表示所有學校今日停課

﹡職工盟表示暫時有２６個工會響應下周一罷工行動

﹡梁君彥稱復修立會料需４至５０００萬，料可於１０月中復會

﹡金管局表示將就ＡＰＩ標準化細節與業界合作，冀明年公布技術標準；６月

新申請按揭個案按月減少２７﹒１％；６月底外匯基金總資產按月增５３７

億元；第二季末負資產按揭大降至１宗；６月香港人民幣存款減少３﹒２％

﹡物業管理業監管局公開招聘行政總裁，梁棟材上任七個月即離任

﹡警方強烈譴責葵涌一帶暴力行為，稱警員舉長槍乃為保免受生命威脅；警方

強烈譴責有人駕私家車向天水圍警署外人群燃放煙花爆竹

﹡利嘉閣表示６月私樓樓價指數回落，料７、８月續受壓

﹡港金喊價巿場下午停市，倫敦金電子交易平台維持正常服務



《移交逃犯》﹡４４名被控暴動罪人士東區法院提堂，近百人庭外聲援

﹡記協及攝記協譴責警方於葵涌驅趕期間，蓄意襲擊記者

﹡張仁良籲政府正式宣布撤回，望各界溝通免暴力再升級

﹡譚惠珠指示威情況緩和，施政報告應會解決深層次矛盾

﹡數百人圍葵涌警署爆衝突，示威者投雜物防暴警察增援

﹡涂謹申質疑警方因政治因素快速落案，圖起阻嚇作用

﹡西區衝突中２４名涉暴動罪被告獲准保釋，需守宵禁令

﹡董建華指香港面臨前所未見風暴，政府應馬上處理問題



（ｚｚ）

