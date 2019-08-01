《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６８６４．２７ 跌 ３３３．７５點╱１．２３％
標普５００ ２９８０．３８ 跌 ３２．８０點╱１．０９％
納斯達克 ８１７５．４２ 跌 ９８．２０點╱１．１９％
倫敦富時１００ ７５８６．７８ 跌 ５９．９９點╱０．７８％
法蘭克福ＤＡＸ １２１８９．０４ 升 ４１．８０點╱０．３４％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５１８．９０ 升 ７．８３點╱０．１４％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．８３，歐元兌美元１．１０７４
01/08/2019 07:46
《日出而作》美股急跌，聯儲局減息四分一厘，提早結束縮表
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６８６４．２７ 跌 ３３３．７５點╱１．２３％
標普５００ ２９８０．３８ 跌 ３２．８０點╱１．０９％
納斯達克 ８１７５．４２ 跌 ９８．２０點╱１．１９％
倫敦富時１００ ７５８６．７８ 跌 ５９．９９點╱０．７８％
法蘭克福ＤＡＸ １２１８９．０４ 升 ４１．８０點╱０．３４％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５１８．９０ 升 ７．８３點╱０．１４％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．８３，歐元兌美元１．１０７４
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