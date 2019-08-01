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即市新聞

01/08/2019 07:50

《華爾街內望》鮑威爾為再減息降溫，道指標指創兩個月來最大跌幅

　　《經濟通通訊社１日專訊》道指及標普５００指數周三（３１日）錄得兩個月來最大單日跌
幅，此前美國聯儲局進行１０年來首次減息，但主席鮑威爾在會後的記者會上削弱將進一步減息
的預期。
　　另外，美中兩國最新一輪貿易談判在上海結束，兩國談判代表沒有達成協議，雙方都稱這次
談判是具建設性。
　　道指跌３３３點或１﹒２％，報２６８６４點；標普５００指數挫３２點或１﹒１％，至
２９８０點；納指回落９８點或１﹒２％，至８１７５點。
　　標普５００指數１１大板塊全軍覆沒，必需消費品、原材料及科技板塊領跌。
　　蘋果延續升勢，上漲２％，因上季服務及可穿戴設備業務的增長完全抵消ｉＰｈｏｎｅ銷量
下降的影響。
　　視頻遊戲生產商藝電公布的季度收入好於預期，股價上升４﹒４％。
　　晶片製造商超微半導體重挫１０﹒１％，因第三季收入預測令人失望，拖累費城半導體指數
下跌３﹒２％。
　　短期及長期美債息差跌至逾４個來新低，因美國聯儲局主席鮑威爾緩和進一步減息的預期。
　　１０年期美債收益率下跌５﹒５個點子，報２﹒００６％。兩年期美債收益率升１﹒８個點
子，報１﹒８６６％。兩年期及１０年期美債息差一度收窄至１０個點子，為３月２２日以來最
窄，之後擴闊至１３﹒８個點子。（ｍｎ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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