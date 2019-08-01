《國金與投資－曾廣標》並非心甘情願的減息

《國金與投資》美國聯儲局果如市場所料，宣布減息四分一厘，這是自２００８年金融海嘯

以來聯儲局首次減息，意味著加息周期告一段落，至於是否會繼續減息，則聯儲局仍無定論，謂

要視乎情況而定。



＊一次性減息？美股即跌！＊



之後，聯儲局主席鮑威爾在記者會上表示，這只是「周期中間的調教」（ＭＩＤ－

ＣＹＣＬＥ ＡＤＪＵＳＴＭＥＮＴ），即等於表明不是新的減息周期的開始，意味著減息未必

陸續有來。由於市場早已認為今年還會進一步減息，於是美股即時出現較大幅回吐，等於表示對

聯儲局的想法不滿。



聯儲局公開市場委員會的聲明指出，今次減息主要是預防性質，主要不是美國經濟出了問題

，而是外圍環境不穩定，兼且美國並無通脹威脅，因此，可以有能力減息，同時，聯儲局也提早

結束「縮表」，以示無意繼續貨幣緊縮政策。



＊減息只為應付市場及總統＊



美國第二季經濟增長雖然稍為放緩至２﹒１％，然而勞工市場仍佳，消費者信心高企，本來

沒有結束減息周期的必要，或至少應繼續先作等待，因此，今次減息頗大程度是想應付市場和總

統的要求。



當美股不斷升創歷史新高之後，市場開始擔心下半年經濟會放緩影響企業盈利，同時，中美

貿易糾紛仍持續，市場希望能靠減息提高信心。此外，特朗普為求有更佳經濟數字和股市指數助

其連任，亦不斷公開向聯儲局及其主席鮑威爾施壓，要求大幅減息。



＊為何不能保證持續減息？＊



特朗普正準備調來更多鴿派加入聯儲局以壯大支持減息的聲勢，一些鴿派近期已順應總統的

要求主張大幅減息半厘，結果，聯儲局中間落墨，減息四分一厘及結束縮表。然而，公開市場委

員會內有兩名成員對減息投了反對票，反映出現時聯儲局內部已缺乏了共識，未來的決策也可能

會反覆不定，因為經濟數據可能將會持續傳出不同的信號，若持續以滿足政治需要而減息，到真

正出現經濟大幅放緩時，儲局可以用的子彈便很少了。相反的，若貿易戰（不僅與中國，還包括

與歐盟甚至是日本）升級，通脹可能重燃，到時，聯儲局會更加被動。因此，鮑威爾不可能保證

將會繼續減息。



＊特朗普罵街的真正意圖＊



特朗普除了大幅減稅之外，基本上不懂搞經濟，他只是把任何不理想的經濟情況歸咎於其他

因素，例如，他大加關稅未能令美國貿赤下降，於是指中國和歐盟操控匯價，以及鮑威爾不懂得

審時度勢拒絕大幅減息。這些指控根本上毫無理據，只是為特朗普錯誤的關稅戰開脫，希望轉移

死忠粉絲們的視線。



事實上，美國減息，將可能會引來全球跟隨寬鬆，在這種情況下，也很難壓低美元匯價促進

美國出口。特朗普未必不知道會有這種結果，他更加關心的應是寄望減息可以令美股牛市持續至

明年１１月大選時。然而，鮑威爾在「略為減息」之後實話實說引起股市不安，必然令到特朗普

更加不滿，認為鮑威爾有意玩對抗。



＊股市取決於經濟景氣企業盈利＊



美國減息本來有利於環球股市的情緒，然而，當伴隨著的是美股下跌時，則好消息也會立刻

轉化為壞消息，恐會引來環球股市調整。然而，總的來說，決定股市升跌的主要因素還在於經濟

景氣程度和企業的盈利情況，對減息的不滿足只是市場的錯判而已。《資深評論員 曾廣標》

