《行內行外－梁崇讓》破壞容易建設難是鐵一般事實！

《行內行外》過去三年，本港金融市場整體貸款增長放緩，香港證監會又一直在收緊證券業

的融資條例，今年１０月更強制實施孖展按揭新例，加上現時社會動盪，由６月至今每星期都發

生警方與示威者的暴力衝突場面，連香港本地市民也人心惶惶，盡量避免外出，那遊客到訪逛街

購物更不用多說了。目前已有多個國家對本港發出旅遊警示或提醒國民，這直接打擊與旅遊相關

等的行業。至於資金市場更是敏感，除了有企業在上市前一刻叫停外，市場人士透露原本打算投

入ＰＲＥ－ＩＰＯ、ＣＢ、ＬＰ、ＪＶ或ＶＣ等的資金也有撤離現象，這種現象除了因現時的政

治因素外，香港有關當局也應責無旁貸。



＊內地積極走向市場化＊



眼看現時內地有關當局正想盡辦法去搞活金融市場，希望把股票市場制度變成市場化，而香

港有關當局卻是不斷加強監管，收緊條例，有違過往以披露為原則的做法，試問過多繁複的規管

條例，怎可能令市場走向市場化呢？嚴格來說，這似乎是走向市場嚴格規管化了。雖然市場化難

以定義，但普遍認為市場化即以市場需求為導向，競爭以優勝劣汰為原則，以實現資源充分合理

配置和效率最大化為目標的機制。如以目前香港證監會的監管趨勢，那就不是走向市場化，而是

將市場逐漸管死；相反內地近期積極走向市場化，最明顯的例子是科創板的推出。



７月２２日上海科創板正式啟動，首批有２５家公司上市，上市首５天不設漲跌幅限制，５

天后的漲跌幅設限為２０％，比主板股市漲跌幅１０％更為寬鬆。上海正計劃進一步向市場化，

以註冊制方式作為上市申請，可見內地有關當局，有心把市場交易運作權回歸市場。雖然申請在

科創板上市的公司，其上市申請定價交易和監管仍有嚴格的規定，有市場人士擔心科創板遲早會

重回政府參與和受到干預，走上深圳創業板的舊路，但無論現時怎樣猜想，事實資料顯示科創板

的啟動，已創造了超過１００個億萬富翁，也讓股市的投資者在第一天賺得盆滿缽滿，為股市股

民創造一番憧憬。



＊港收緊規管寧枉勿縱＊



回看香港證監會除了今年１０月按揭新規定生效外，港交所（００３８８）收緊借殼上市措

施也將於１０月生效，並同時建議加強環境社會及管治（ＥＳＧ）披露的規定等。港交所聲明收

緊借殼新例，有助遏止層出不窮的借殼上市手法，上市公司控股權易手之後，注入資產期限由

２４個月延長至３６個月，資產須符合上市資格規定，同時提高上市公司持續上市門檻。另外，

為打擊「養殼」，港交所亦收緊上市公司有足夠業務運作，以達持續上市之定義，要求上市公司

須有足夠業務運作，應要擁有相當價值的資產支持其營運，不同目前有足夠的業務運作「或」資

產；除該公司旗下的銀行、保險及券商外，自營證券交易或投資活動將不被視作足夠業務。



筆者早前在《行內行外》也提及內地有關當局曾發聲明：股權轉手是正常的商業行為，救活

一間企業總好過打壓死一間企業，但香港有關當局似乎採取寧枉勿縱的態度，以上的種種做法，

已直接和間接打擊中小型上市公司和證券公司的生存空間，要不然近期也不會有這麼多中小型上

市公司的股價急跌和中小型證券公司結業了。至於香港的投資者，眼看內地的科創板市場興旺，

再與現時的香港股票市場比較，可惜望梅不能止渴。筆者只想問問香港的投資者，盼望香港股市

如上海科創板般癲狂，還是想要像現時港股的一潭死水呢？相信同一的答案已在大家心中了。



＊成交減要研究原因？＊



後記：日前有報道指港交所行政總裁李小加眼見成交漸少，正著手探究原因，其實冰封三尺

非一日之寒，有因必有果，如以經營一個行業來說，港交所的角色有如總代理，下設區域代理或

分區代理，隨後有批發商、分銷商、零售商等等。但有關當局所採取的政策是先扼殺零售商，希

望由分銷商或批發商取代，甚至讓由客戶直接參與，其後因時勢和環境的變化，連分銷和批發商

都面臨淘汰，加上產品質素下降，售賣機制限制多多，違例懲罰加重，甚麼代理都不易為！試問

有否回想過去的時間，誰去摧毀整個原擁有龐大銷售金融網絡的架構呢？但現時這個總代理卻說

要研究成交減少的原因，真令人啼笑皆非！倒不如問問為何撤銷業界最低佣金制，令大部分人都

無啖好食？誰是始作俑者？《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ

