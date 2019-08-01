《經濟通通訊社１日專訊》中國服飾（０１１４６）發盈警，預期截至２０１９年６月３０
日止六個月，淨溢利按年大幅減少４０％起，而上年同期則錄得５７１７﹒６萬元淨溢利。
公司解釋，淨溢利下降主要因為宏觀經濟增長放緩、零售市場不景氣，連同電子商務對傳統
零售商場的影響，導致零售網點數目、收入及毛利下降。另外，期內政府財政獎勵、稅收返還減
少，而以權益結算的購股權費用攤銷增加。
不過公司認為，目前策略推進工作仍然取得積極進展，營運及財政狀況仍然保持穩健，預期
中期業績將於８月刊發。（ａｌ）
01/08/2019 08:34
【企業盈警】中國服飾（０１１４６）中期淨利減少４０％起
《經濟通通訊社１日專訊》中國服飾（０１１４６）發盈警，預期截至２０１９年６月３０
日止六個月，淨溢利按年大幅減少４０％起，而上年同期則錄得５７１７﹒６萬元淨溢利。
公司解釋，淨溢利下降主要因為宏觀經濟增長放緩、零售市場不景氣，連同電子商務對傳統
零售商場的影響，導致零售網點數目、收入及毛利下降。另外，期內政府財政獎勵、稅收返還減
少，而以權益結算的購股權費用攤銷增加。
不過公司認為，目前策略推進工作仍然取得積極進展，營運及財政狀況仍然保持穩健，預期
中期業績將於８月刊發。（ａｌ）
|興證快訊01/08/2019
港股持續牛皮
|國際動態01/08/2019
民主黨總統候選人 齊轟特打貿戰
|FOCUS31/07/2019
【FOCUS】「地產馬」復出無期 拒大放水為明年「留力」?
|生財有道31/07/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：舜宇90元水平短線吸納
|中國故事31/07/2019
【政策解讀】政治局會議分析：樓市調控更嚴格 促消費部署更具體
|中國故事31/07/2019
【京城近觀】自媒體變身「電商＋實體店」的「一條」
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰