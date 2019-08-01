【企業盈警】中國服飾（０１１４６）中期淨利減少４０％起

《經濟通通訊社１日專訊》中國服飾（０１１４６）發盈警，預期截至２０１９年６月３０

日止六個月，淨溢利按年大幅減少４０％起，而上年同期則錄得５７１７﹒６萬元淨溢利。

公司解釋，淨溢利下降主要因為宏觀經濟增長放緩、零售市場不景氣，連同電子商務對傳統

零售商場的影響，導致零售網點數目、收入及毛利下降。另外，期內政府財政獎勵、稅收返還減

少，而以權益結算的購股權費用攤銷增加。

不過公司認為，目前策略推進工作仍然取得積極進展，營運及財政狀況仍然保持穩健，預期

中期業績將於８月刊發。（ａｌ）

