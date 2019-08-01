《經濟通通訊社１日專訊》白馬戶外媒體（００１００）發盈警，預計截至２０１９年６月
３０日止六個月將由盈轉虧，而收入將按年跌約１３﹒４％至７﹒４２２億元人民幣。
公司坦言，基於中國整體經濟充滿不確定因素，公司對今年經營環境抱審慎態度。預期中期
業績將於八月刊發。（ａｌ）
01/08/2019 08:50
【企業盈警】白馬戶外媒體（００１００）中期盈轉虧，收入下跌
《經濟通通訊社１日專訊》白馬戶外媒體（００１００）發盈警，預計截至２０１９年６月
３０日止六個月將由盈轉虧，而收入將按年跌約１３﹒４％至７﹒４２２億元人民幣。
公司坦言，基於中國整體經濟充滿不確定因素，公司對今年經營環境抱審慎態度。預期中期
業績將於八月刊發。（ａｌ）
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