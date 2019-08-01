【企業盈警】白馬戶外媒體（００１００）中期盈轉虧，收入下跌

《經濟通通訊社１日專訊》白馬戶外媒體（００１００）發盈警，預計截至２０１９年６月

３０日止六個月將由盈轉虧，而收入將按年跌約１３﹒４％至７﹒４２２億元人民幣。

公司坦言，基於中國整體經濟充滿不確定因素，公司對今年經營環境抱審慎態度。預期中期

業績將於八月刊發。（ａｌ）

