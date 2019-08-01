《經濟通通訊社１日專訊》萬輝化工（０１５６１）發盈警，截至２０１９年６月３０日止
六個月，預料中期將由盈轉虧，主要因為經營環境困難，特別在中美貿易關係緊張，局勢持續升
溫下，銷售及毛利雙雙下跌，
另外，其聯營公司手機塗料業務下滑，致溢利大幅減少。公司於本年度第一季亦重組及精簡
人手，使開支增加。公司預期將於８月底前公布中期業績。（ａｌ）
01/08/2019 08:51
【企業盈警】萬輝化工（０１５６１）料中期盈轉虧，銷售及毛利跌
《經濟通通訊社１日專訊》萬輝化工（０１５６１）發盈警，截至２０１９年６月３０日止
六個月，預料中期將由盈轉虧，主要因為經營環境困難，特別在中美貿易關係緊張，局勢持續升
溫下，銷售及毛利雙雙下跌，
另外，其聯營公司手機塗料業務下滑，致溢利大幅減少。公司於本年度第一季亦重組及精簡
人手，使開支增加。公司預期將於８月底前公布中期業績。（ａｌ）
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