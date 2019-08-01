【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社１日專訊》藍籌股開始公布業績，長江基建（０１０３８）及電能
（００００６）昨日分別公布截至６月底止中期成績表，各維持派中期息６８仙及７７仙，前者
更是自２００３年以來沒有增加股息。兩公司除息日分別８月３０日及２９日，截止過戶日期分
別是９月３日及２日。
匯控（００００５）下周一（５日）公布業績，同業渣打（０２８８８）今午派成績表，股
息為７美仙，除息日為８月７日（下周三）
上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過
戶日期及除淨日。投資市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大，買賣時應
加以留意。
表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：
上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣
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標準資源（０００９１） 二供一， ０１╱０８ ５╱８－９╱８ ０６╱０９
供股價１２仙
中國透雲（０１３３２） 四合一 １２╱０８ － －
南華金融（００６１９） 二供三， １３╱０８ １５╱８－２１╱８ １９╱０９
供股價４２仙
亞洲能源（００３５１） 五合一 １９╱０８ － －
萬德金融（０８１６３） 十合一 １９╱０８ － －
大灣區投資（０２６１） 二十合一 ２１╱０８ － －
中國天弓（００４２８） 一供二， ２２╱０８ ２６╱８－３０╱８ ２５╱０９
供股價２８仙
羅馬集團（０８０７２） 二十合一 ２２╱０８ － －
蒙焦煤企（００９７５） 十合一 ２６╱０８ － －
科地農業（０８１５３） 四十合一 ２６╱０８ － －
南華金融（００６１９） 二供三 ２７╱０８ ２９╱８－ ４╱９ ０４╱１０
，供股價４２仙
中海重工（００６５１） 四十合一 ２８╱０８ － －
卡姆丹克（００７１２） 四合一 ２８╱０８ － －
新煮意 （０８１７９） 十合一 ０２╱０９ － －
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註：以各公司最新公布為準
表列１個月內藍籌股除息日期：
藍籌股（編號） 派息 除淨日期
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匯豐控股（００００５） 擬派第二次中期息，股息待定 １５╱０８
中國旺旺（００１５１） 末期息２﹒４１美仙 ２２╱０８
特別股息０﹒４８美仙 ２２╱０８
電能實業（００００６） 中期息７７仙 ２９╱０８
長江基建（０１０３８） 中期息６８仙 ３０╱０８
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（ｅｃ）