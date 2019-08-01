電能（００００６）半年純利跌８％至３７﹒９億，息７７仙

《經濟通通訊社１日專訊》電能實業（００００６）公布，截至本年６月底半年度純利

３７﹒９１億元，按年跌約８％，當中主要由於多種外幣匯率疲弱，以及來自美國業務和港燈（

０２６３８）的貢獻減少。每股溢利１﹒７８元，中期息不變每股７７仙。

期內，收入為６﹒６５億元，按年跌１３﹒５％；經營溢利１０﹒３３億元，升

２１﹒２％。（ｓｃ）





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