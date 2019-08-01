《經濟通通訊社１日專訊》電能實業（００００６）公布，截至本年６月底半年度純利
３７﹒９１億元，按年跌約８％，當中主要由於多種外幣匯率疲弱，以及來自美國業務和港燈（
０２６３８）的貢獻減少。每股溢利１﹒７８元，中期息不變每股７７仙。
期內，收入為６﹒６５億元，按年跌１３﹒５％；經營溢利１０﹒３３億元，升
２１﹒２％。（ｓｃ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
01/08/2019 08:36
電能（００００６）半年純利跌８％至３７﹒９億，息７７仙
《經濟通通訊社１日專訊》電能實業（００００６）公布，截至本年６月底半年度純利
３７﹒９１億元，按年跌約８％，當中主要由於多種外幣匯率疲弱，以及來自美國業務和港燈（
０２６３８）的貢獻減少。每股溢利１﹒７８元，中期息不變每股７７仙。
期內，收入為６﹒６５億元，按年跌１３﹒５％；經營溢利１０﹒３３億元，升
２１﹒２％。（ｓｃ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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