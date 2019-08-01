  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/08/2019 08:36

電能（００００６）半年純利跌８％至３７﹒９億，息７７仙

　　《經濟通通訊社１日專訊》電能實業（００００６）公布，截至本年６月底半年度純利
３７﹒９１億元，按年跌約８％，當中主要由於多種外幣匯率疲弱，以及來自美國業務和港燈（
０２６３８）的貢獻減少。每股溢利１﹒７８元，中期息不變每股７７仙。
　　期內，收入為６﹒６５億元，按年跌１３﹒５％；經營溢利１０﹒３３億元，升
２１﹒２％。（ｓｃ）
　

　　　　　　　　　　　＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道01/08/2019
【儲局減息】聯儲局減息四分一厘 鮑威爾暗示並非減息周期開始
興證快訊01/08/2019
港股持續牛皮
國際動態01/08/2019
民主黨總統候選人 齊轟特打貿戰
FOCUS31/07/2019
【FOCUS】「地產馬」復出無期 拒大放水為明年「留力」?
生財有道31/07/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：舜宇90元水平短線吸納
中國故事31/07/2019
【政策解讀】政治局會議分析：樓市調控更嚴格 促消費部署更具體
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金