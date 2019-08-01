美減息四分一厘，港股低開１９５點報２７５８２點，國指跌４２點

《經濟通通訊社１日專訊》一如市場預期，美聯儲宣布減息四分一厘，惟聯儲主席鮑威爾表

示減息並非開啟寬鬆政策，美股隨即大幅下跌。亞洲股市今早普遍低走，日經跌７０點，首爾指

數跌８點。港股方面今早低開１９５點，其中中國旺旺（００１５１）大幅低開７％，惹來市場

關注，另外內房及本地地產股同樣捱沽。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒６３％，報６２﹒９５元；港交所

（００３８８）跌１﹒４３％，報２６１﹒８元；騰訊（００７００）升１﹒１４％，報

３７２﹒４元；中移動（００９４１）漲０﹒９７％，報６７﹒４元；友邦保險（０１２９９）

跌２﹒１％，報７９﹒２元。

現時，恆生指數報２７５８２點，跌１９５點或跌０﹒７０％，主板成交２５﹒１８億元。

國企指數報１０６３２點，跌４２點或跌０﹒４０％。

上證綜合指數報２９２０點，跌１１點或跌０﹒４０％，成交１６﹒１３億元人民幣。

深證成份指數報９２７８點，跌４７點或跌０﹒５１％，成交１８﹒３９億元人民幣。



恆指十隻跌幅顯著股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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中國旺旺（００１５１） ５﹒６５元 跌７﹒８３％

華潤置地（０１１０９） ３２﹒６０元 跌３﹒４１％

申洲國際（０２３１３） １０５﹒６０元 跌２﹒８５％

恆安國際（０１０４４） ５７﹒７０元 跌２﹒６２％

中信股份（００２６７） １０﹒１４元 跌２﹒５０％

金沙中國（０１９２８） ３７﹒２０元 跌２﹒３６％

九倉置業（０１９９７） ４８﹒６０元 跌２﹒２１％

吉利汽車（００１７５） １１﹒８８元 跌２﹒１４％

友邦保險（０１２９９） ７９﹒２０元 跌２﹒１０％

長實集團（０１１１３） ５８﹒２０元 跌１﹒９４％

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（ｕｌ）

