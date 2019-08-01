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01/08/2019 09:22

美減息四分一厘，港股低開１９５點報２７５８２點，國指跌４２點

　　《經濟通通訊社１日專訊》一如市場預期，美聯儲宣布減息四分一厘，惟聯儲主席鮑威爾表
示減息並非開啟寬鬆政策，美股隨即大幅下跌。亞洲股市今早普遍低走，日經跌７０點，首爾指
數跌８點。港股方面今早低開１９５點，其中中國旺旺（００１５１）大幅低開７％，惹來市場
關注，另外內房及本地地產股同樣捱沽。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒６３％，報６２﹒９５元；港交所
（００３８８）跌１﹒４３％，報２６１﹒８元；騰訊（００７００）升１﹒１４％，報
３７２﹒４元；中移動（００９４１）漲０﹒９７％，報６７﹒４元；友邦保險（０１２９９）
跌２﹒１％，報７９﹒２元。
　　現時，恆生指數報２７５８２點，跌１９５點或跌０﹒７０％，主板成交２５﹒１８億元。
國企指數報１０６３２點，跌４２點或跌０﹒４０％。
　　上證綜合指數報２９２０點，跌１１點或跌０﹒４０％，成交１６﹒１３億元人民幣。
　　深證成份指數報９２７８點，跌４７點或跌０﹒５１％，成交１８﹒３９億元人民幣。

　　恆指十隻跌幅顯著股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國旺旺（００１５１）　　　５﹒６５元　　　跌７﹒８３％
　　華潤置地（０１１０９）　　３２﹒６０元　　　跌３﹒４１％
　　申洲國際（０２３１３）　１０５﹒６０元　　　跌２﹒８５％
　　恆安國際（０１０４４）　　５７﹒７０元　　　跌２﹒６２％
　　中信股份（００２６７）　　１０﹒１４元　　　跌２﹒５０％
　　金沙中國（０１９２８）　　３７﹒２０元　　　跌２﹒３６％
　　九倉置業（０１９９７）　　４８﹒６０元　　　跌２﹒２１％
　　吉利汽車（００１７５）　　１１﹒８８元　　　跌２﹒１４％
　　友邦保險（０１２９９）　　７９﹒２０元　　　跌２﹒１０％
　　長實集團（０１１１３）　　５８﹒２０元　　　跌１﹒９４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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