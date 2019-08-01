《盤後部署》港股縱使超賣，惟仍需下試２７２００點

《經濟通通訊社１日專訊》聯儲局一如市場預期減息四分一厘，提早結束縮表，不過主席鮑

威爾指減息不是量化寬鬆政策，美股三大指數隔晚（３１日）下跌。港股今早跟隨低開１９５點

報２７５８２，穿２５０天線（約２７６０２點），及後跌幅曾收窄至２３點。不過，在本地地

產股領跌，長和系部分股份中期表現欠佳下，港股及後反覆向下，曾跌至２７４９５挫

２８２點，最終收報２７５６５，跌２１２點或０﹒７６％，主板成交７９９﹒８１億元升近

３３％。國企指數報１０６２１，跌５３點或０﹒５％。

內地Ａ股繼續下跌，上證綜合指數收２９０８點，跌２３點或０﹒８１％。深證成分指數報

９２６８點，跌５８點或０﹒６３％。兩市全日成交３７４０億元人民幣。



＊投資大師料美股仍有一成半升幅＊



奧米加顧問公司創始人、與索羅斯齊名的對沖基金經理庫伯曼，最近在接受傳媒訪問時坦言

，現在沒有買入更多股份，因為目前美股領先，估計牛市會持續。他直言，公司今年表現不錯，

錄得雙位數增長，目前只投放６５％資金在風險資產上，其餘都是現金。他預計，牛市不會很快

結束，目前還有１０％至１５％的上望空間，而牛市只會在股份估值過高、市場氣氛亢奮下結束

。雖然港股近月牛皮，但相信如果在美股繼續創出新高下，港股將受帶動走高。

北韓上日（３１日）清晨發射兩枚不明飛行物體，起初據報是短程彈道導彈，但後來朝中社

證實是北韓新研製的大口徑可控型火箭炮。。有分析指，最新一次試射可能是在警告美韓停止計

劃中的聯合軍事演習，但據美國國防部官員指，美韓聯合軍演將照常舉行。如果兩韓緊張關係再

升溫，或會演變成「黑天鵝」事件，再次損害全球投資氣氛。



＊港股欠上升動力，成交未見改善＊



港股延續上月跌勢連跌第二日，雖然今日在低位出現「倒轉錘頭」的形態，但在成交未見改

善下，相信短期不會有上升動力，反而繼續尋底。目前恆指保歷加通道正在擴寬，港股今日亦再

次跌出通道的底線，如果配合快步ＳＴＣ，％Ｋ線及％Ｄ線目前都已逼近２０水平，反映港股現

時正處於超賣，惟％Ｋ線一日未能由上而下穿過％Ｄ線，亦不宜買入。港股短期仍要填補６月

１９日出現的上升裂口，或跌至２７２００點水平。（ａｌ）

