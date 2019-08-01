【儲局減息】聯儲局減息四分一厘，鮑威爾暗示並非減息周期開始

《經濟通通訊社１日專訊》美國聯儲局一如預期減息四分一厘，將聯邦基金利率目標區間降

到２至２﹒２５厘，以支持經濟對抗全球經濟放緩等風險，但聯儲局主席鮑威爾稱減息只是周期

內的政策調整，並非開展長期的減息周期。

聯儲局今次是超過１０年來首次減息，並提前停止縮減資產負債表。鮑威爾解釋，全球經濟

疲弱、貿易緊張局勢升溫以及希望推高通脹是促使今次減息的原因。

聯儲局表示，將繼續監測未來的經濟數據，會適時採取行動維持美國經濟擴張周期。（ｍｎ

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