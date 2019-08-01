《台股攻略－馮偉明》美股急跌，台股跌９２點

《台股攻略》台股今日（１日）開低走低，跌９２﹒０６點，收報１０７３１﹒７５點，成

交金額為新台幣１２９６﹒２８億元。

美國減息０﹒２５厘，市場預期中美貿易談判進展有限，引發沽壓出籠，美股出現重挫。美

國高通業績不理想，拖累台股晶片及半導體族群，加上中美貿易戰的不確定因素以及中國大陸暫

停陸客往台灣自由行的消息，影響兩岸政治氛圍及觀光產業，促使台股走弱。

台積電受美股高通業績不佳影響，收新台幣２５６﹒５元；與高通是競爭關係的聯發科則開

高走低，收新台幣３１４元。大立光跌０﹒５９％、收新台幣４２２５元。鴻海跌０﹒８９％、

收新台幣７７﹒９元。食品類股方面，味全跌１﹒８４％、收新台幣２９﹒４元，卜蜂收平盤新

台幣７４元，統一跌１﹒５３％、收新台幣７７﹒１元。

中國暫停４７個城市大陸居民赴台灣自由行，對國內觀光、旅遊和內需消費業者均成利空，

相關族群湧現賣壓。新天地跌超過８％，華園跌超過７％，晶華及南仁湖跌超過４％。蘋果最新

財報顯示ｉＰｈｏｎｅ產品營收表現優於預期，帶動台灣供應鏈今日逆勢抗跌，致伸攻漲停新台

幣５８﹒５元，精元升超過７％，雙鴻升超過５％。

台股正在回吐整理，季線仍有支持，電子股進入旺季，可望續攻，投資者可留意第二季業績

佳與基本面較好之股份。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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