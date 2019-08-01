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即市新聞

01/08/2019 17:14

《台股攻略－馮偉明》美股急跌，台股跌９２點

　　《台股攻略》台股今日（１日）開低走低，跌９２﹒０６點，收報１０７３１﹒７５點，成
交金額為新台幣１２９６﹒２８億元。
　　美國減息０﹒２５厘，市場預期中美貿易談判進展有限，引發沽壓出籠，美股出現重挫。美
國高通業績不理想，拖累台股晶片及半導體族群，加上中美貿易戰的不確定因素以及中國大陸暫
停陸客往台灣自由行的消息，影響兩岸政治氛圍及觀光產業，促使台股走弱。
　　台積電受美股高通業績不佳影響，收新台幣２５６﹒５元；與高通是競爭關係的聯發科則開
高走低，收新台幣３１４元。大立光跌０﹒５９％、收新台幣４２２５元。鴻海跌０﹒８９％、
收新台幣７７﹒９元。食品類股方面，味全跌１﹒８４％、收新台幣２９﹒４元，卜蜂收平盤新
台幣７４元，統一跌１﹒５３％、收新台幣７７﹒１元。
　　中國暫停４７個城市大陸居民赴台灣自由行，對國內觀光、旅遊和內需消費業者均成利空，
相關族群湧現賣壓。新天地跌超過８％，華園跌超過７％，晶華及南仁湖跌超過４％。蘋果最新
財報顯示ｉＰｈｏｎｅ產品營收表現優於預期，帶動台灣供應鏈今日逆勢抗跌，致伸攻漲停新台
幣５８﹒５元，精元升超過７％，雙鴻升超過５％。
　　台股正在回吐整理，季線仍有支持，電子股進入旺季，可望續攻，投資者可留意第二季業績
佳與基本面較好之股份。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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