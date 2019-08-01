地產股跌勢加劇，恒指失守牛熊線，現報２７５１１，挫２６５點

《經濟通通訊社１日專訊》聯儲局公布減息四分一厘後，主席鮑威爾暗示並非減息周期的開

始，港股再度回吐，恆指今早低開近二百點後，跌幅一度擴大，曾最多挫２８１點，低見

２７４９５點，失守２５０天線（牛熊分界線）（２７６０２點），現跌幅略收窄至２６５點或

０﹒９６％，報２７５１１點。主板成交３７６﹒２８億元。

國企指數報１０５８７點，跌８７點或跌０﹒８２％。

上證綜指報２９０５點，跌２７點或跌０﹒９４％，成交８５３﹒０５億元人民幣。

深成指報９２５２點，跌７３點或跌０﹒７９％，成交１０９１﹒０５億元人民幣。

個股方面，早前因炒減息效應的本地地產板塊再度回吐，長實（０１１１３）及新地

（０００１６）現跌近４％及３％穩佔藍籌跌幅首一、二位。另外，濠賭目前跟隨大市下挫。



表列恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

長實集團（０１１１３） ５７﹒０５元 跌３﹒８８％

新地 （０００１６） １２２﹒５０元 跌３﹒４７％

銀河娛樂（０００２７） ５２﹒３０元 跌３﹒１５％

華潤置地（０１１０９） ３２﹒７５元 跌２﹒９６％

長江基建（０１０３８） ５９﹒１５元 跌２﹒７９％



太古 （０００１９） ８７﹒４５元 跌２﹒５１％

信和置業（０００８３） １２﹒４４元 跌２﹒５１％

中信股份（００２６７） １０﹒１４元 跌２﹒５０％

碧桂園 （０２００７） １０﹒４２元 跌２﹒４３％

吉利汽車（００１７５） １１﹒８６元 跌２﹒３１％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｕｌ）

