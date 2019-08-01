《談國論企－黎偉成》製造業生產及訂單７月有改善

《談國論企》中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）於２０１９年７月份改善收縮之況，乃受

惠於新出口訂單為主的整體新訂單在臨界點下方回升，使生產回復加大擴張勢頭。製造業之於臨

界點略高和稍低之處反覆，該為相當難得的相對良好的表現特，因所存之困乃朗普不斷加大對華

各方打壓、封殺，和中美經貿磋商達協路途遙遙劣況也。



＊生產續擴張乃受惠內需出口單續縮＊



來自國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＦ）聯合發布的最新資料

，製造業採購經理指數在２０１９年７月份所達的４９﹒７（見表），較６及５月份的４９﹒４

高０﹒３個百分點，即使為連續三個月皆處收縮之態，但這是緊隨４月份５０﹒１和３月份

５０﹒５之後的２０１９年第三位，且距５０咫尺之遙，可以接受。

尤其是ＰＭＩ再逼５０，乃因（一）生產情況反覆好轉，分類指數所達的５２﹒１，環比回

升０﹒８個百分點，完全補回６月份５１﹒３及５月份５１﹒７環比皆跌０﹒４個百分點，並止

住連同４月份環比跌０﹒６個百分點至５２﹒１之三連跌，而３月因企業於春節過後集中加快生

產大幅增加３﹒２個百分點至５２﹒７後衍生的一個現象。

相信製造業的短中期仍會保持反覆中向俏，並可從（二）新訂單的情況有不斷改進：於

２０１９年７月份達４９﹒８和環比升０﹒２個百分點，並距重新擴張的５０僅０﹒２個百分點

，非因（Ｉ）出口所拉動，新訂單分類指數於７月份環比雖升０﹒５個百分點，但所處的

４７﹒４仍遠低於臨界點甚至２０１８年７月份所處的４９﹒８，當然受困於（ｉ）特朗普對華

所掀的貿戰不斷狠狠加壓，即使暫時未有如５月１０日擬對華輸美２０００億美元商品所加徵的

關稅稅率由１０％大幅提升至２５％，原由已加徵的仍續徵，故貿戰未升級卻未止，更於中美舉

行第１２輪經貿磋商之際，再度口出狂言謂如不達協，便會在他「成功連任」後對中國採取更為

「強硬」的做法，真乃窮凶極惡之強盜，更可稱為現世之希特拉。

和（ｉｉ）特朗普對朝鮮、伊朗惡意的事事進逼，使朝鮮半島、中東地緣政局不斷轉壞，加

上歐洲經濟脆弱、英國脫歐等問題，外圍政經情況反覆惡化，絕對不可稍一忽視，當使中國製造

業的出口訂單前景蒙上一片陰影。

出口新訂單之數遠低於整體新訂單凡２﹒９個百分點，相信是受惠於社會消費品零售總額、

規模以上工業增加值、固投等內需反覆改善。

但引人以憂者，為（ＩＩ）與出口相關的進口分類指數，於２０１９年７月份４７﹒４環比

升０﹒６個百分點，和在手訂單分類指數於是月份即使環比增０﹒３個百分點，卻只是處於

４４﹒７的低水平，低於臨界點分別２﹒６個百分點和５﹒３個百分點。當非佳象。

同樣值得注視的，有（三）成本及出廠價又告回升，其中（１）主要原材料購進價格分類指

數於２０１９年７月份環比升１﹒７個百分點達５０﹒７，在製造業情況尚待改善時重返臨界點

上方，當非佳象。和（２）出廠價格分類指數達４６﹒９和環比升１﹒３個百分點。



＊原材料購進及出廠價格皆升有新壓＊



略佳者，為（四）原材料庫存分類指數達４８，環比回落０﹒２個百分點，而產品庫存分類

指數４７，環比跌１﹒１個百分點，則顯產銷有改進。此使從業人員分類指數４７﹒１，環比升

０﹒２個百分點。

至於（五）生產經營活動預期指數，於２０１９年７月份５３﹒６和環比回升０﹒２個百分

點，但廠商對經營前景的看法仍然反覆偏淡。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）



指數 月環比（個分點）

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７月╱２０１９ ４９﹒３ ＋０﹒３

６月╱２０１９ ４９﹒４ 持平

５月╱２０１９ ４９﹒４ －０﹒７

４月╱２０１９ ５０﹒１ －０﹒４

３月╱２０１９ ５０﹒５ ＋１﹒３

２月╱２０１９ ４９﹒２ －０﹒３

１月╱２０１９ ４９﹒５ ＋０﹒１

１２月╱２０１８ ４９﹒４ －０﹒６

１１月╱２０１８ ５０﹒０ －０﹒２

１０月╱２０１８ ５０﹒２ －０﹒６

９月╱２０１８ ５０﹒８ －０﹒５

８月╱２０１８ ５１﹒３ ＋０﹒１

７月╱２０１８ ５１﹒２ －０﹒２

６月╱２０１８ ５１﹒５ －０﹒４

１２月╱２０１７ ５１﹒６ －０﹒２

１２月╱２０１６ ５１﹒４ －０﹒２

１２月╱２０１５ ４９﹒７ ＋０﹒１

１２月╱２０１４ ５０﹒１ －０﹒２

１２月╱２０１３ ５１﹒０ －０﹒４

１２月╱２０１２ ５０﹒６ 持平

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資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心

資料整理：黎偉成

