《異動股》鮑威爾暗示非減息周期開始，地產股向下，新地挫近２％

《經濟通通訊社１日專訊》新鴻基地產（０００１６）現價跌１﹒８９％，報１２４﹒５元

，盤中低見１２４﹒４元，創一個月新低；成交約１００萬股，涉資１﹒２６億元。

美國聯儲局一如預期減息四分一厘，將聯邦基金利率目標區間降到２至２﹒２５厘，以支持

經濟對抗全球經濟放緩等風險，但聯儲局主席鮑威爾稱，減息只是周期內的政策調整，並非開展

長期的減息周期。

聯儲局今次是超過１０年來首次減息，並提前停止縮減資產負債表。鮑威爾解釋，全球經濟

疲弱、貿易緊張局勢升溫以及希望推高通脹是促使今次減息的原因。

聯儲局表示，將繼續監測未來的經濟數據，會適時採取行動維持美國經濟擴張周期。

現時，恆生指數報２７６５６，跌１２０點或跌０﹒４３％，主板成交４８﹒５６億元。國

企指數報１０６４９，跌２６點或跌０﹒２４％。

上證綜合指數報２９１９，跌１３點或跌０﹒４５％，成交８１﹒３０億元人民幣。

深證成份指數報９２９３，跌３３點或跌０﹒３６％，成交９６﹒３１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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九龍倉集團 （００００４） １９﹒１４元 無升跌

恆隆集團 （０００１０） ２０﹒３０元 升０﹒５０％

恆基地產 （０００１２） ４０﹒５０元 跌０﹒６１％

新鴻基地產 （０００１６） １２５﹒００元 跌１﹒５０％

新世界發展 （０００１７） １１﹒０６元 跌０﹒３６％



太古 （０００１９） ８８﹒６５元 跌１﹒１７％

會德豐 （０００２０） ４９﹒４０元 跌０﹒４０％

港鐵公司 （０００６６） ５１﹒３０元 跌０﹒４８％

信和置業 （０００８３） １２﹒６６元 跌０﹒７８％

恆隆地產 （００１０１） １８﹒４０元 跌０﹒６５％



嘉華國際 （００１７３） ４﹒１５元 升１﹒２２％

嘉里建設 （００６８３） ２９﹒０５元 跌１﹒８６％

長實集團 （０１１１３） ５８﹒４５元 跌１﹒５２％

九龍倉置業 （０１９９７） ４９﹒０５元 跌１﹒３１％

太古地產 （０１９７２） ２８﹒４０元 跌０﹒１８％

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（ｊｔ）

