《中資異動》中國忠旺急瀉近１６％，創辦人涉走私逃稅遭美國起訴

《經濟通通訊社１日專訊》中國忠旺（０１３３３）現急瀉１５﹒９６％，報３﹒３７元，

盤中低見３﹒３７元，穿２０天線（約３﹒９８元）、５０天線（約３﹒８１元）、１００天線

（約３﹒９１元），創近今年以來最低位；成交約２１７萬股，涉資７４６萬元。

據美國聯邦檢察官表示，忠旺創辦人劉忠田涉嫌走私大量鋁材至美國，以逃避１８億美元關

稅，現已被洛杉磯大陪審團以２４項罪名起訴。

據起訴書稱，與劉忠田相關企業通過洛杉磯地區的港口，進口已經燒焊在一起的鋁材，令這

些鋁材的外觀看起來不像徵稅範圍內的鋁板，透過將這些鋁材存儲於南加州的４個倉庫，並與合

伙人安排將這些鋁材以假銷售的方式賣給他控制的企業，藉此誇大中國忠旺的財務狀況。

起訴書又被指控劉忠田進行大規模洗黑錢操作，涉及使用空殼公司向中國忠旺轉移資金。

恆生指數現報２７６６９，跌１０８點或０﹒３９％，主板成交４１﹒１２億元。國企指數

報１０６５６，跌１８點或０﹒１７％。

上證綜合指數報２９１７，跌１５點或０﹒５２％，成交５６﹒８１億元人民幣。深證成份

指數報９２７５，跌５１點或０﹒５５％，成交６８﹒０８億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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馬鋼 （００３２３） ３﹒０１元 升 ０﹒３３％

江西銅業（００３５８） ９﹒７２元 跌 ０﹒３１％

俄鋁 （００４８６） ３﹒６０元 無升跌

重慶鋼鐵（０１０５３） １﹒０５元 升 １﹒９４％

中信大錳（０１０９１） ０﹒３８元 無升跌



中信資源（０１２０５） ０﹒５６元 無升跌

五礦資源（０１２０８） ２﹒４４元 跌 １﹒２１％

西王特鋼（０１２６６） １﹒０５元 無升跌

中國忠旺（０１３３３） ３﹒３７元 跌１５﹒９６％

中國宏橋（０１３７８） ５﹒７０元 跌 ０﹒８７％



招金礦業（０１８１８） ８﹒８９元 跌 ２﹒８４％

中鋁國際（０２０６８） ２﹒５８元 無升跌

信盛礦業（０２１３３） ０﹒０７元 無升跌

中國鋁業（０２６００） ２﹒６０元 升 ０﹒３９％

紫金礦業（０２８９９） ３﹒０６元 跌 ３﹒１６％

洛陽鉬業（０３９９３） ２﹒３０元 升 １﹒７７％

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（ａｌ）

