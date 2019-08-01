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即市新聞

01/08/2019 09:33

《中資異動》中國忠旺急瀉近１６％，創辦人涉走私逃稅遭美國起訴

　　《經濟通通訊社１日專訊》中國忠旺（０１３３３）現急瀉１５﹒９６％，報３﹒３７元，
盤中低見３﹒３７元，穿２０天線（約３﹒９８元）、５０天線（約３﹒８１元）、１００天線
（約３﹒９１元），創近今年以來最低位；成交約２１７萬股，涉資７４６萬元。
　　據美國聯邦檢察官表示，忠旺創辦人劉忠田涉嫌走私大量鋁材至美國，以逃避１８億美元關
稅，現已被洛杉磯大陪審團以２４項罪名起訴。
　　據起訴書稱，與劉忠田相關企業通過洛杉磯地區的港口，進口已經燒焊在一起的鋁材，令這
些鋁材的外觀看起來不像徵稅範圍內的鋁板，透過將這些鋁材存儲於南加州的４個倉庫，並與合
伙人安排將這些鋁材以假銷售的方式賣給他控制的企業，藉此誇大中國忠旺的財務狀況。
　　起訴書又被指控劉忠田進行大規模洗黑錢操作，涉及使用空殼公司向中國忠旺轉移資金。
　　恆生指數現報２７６６９，跌１０８點或０﹒３９％，主板成交４１﹒１２億元。國企指數
報１０６５６，跌１８點或０﹒１７％。
　　上證綜合指數報２９１７，跌１５點或０﹒５２％，成交５６﹒８１億元人民幣。深證成份
指數報９２７５，跌５１點或０﹒５５％，成交６８﹒０８億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　馬鋼　　（００３２３）　　　３﹒０１元　　　升　０﹒３３％
　　江西銅業（００３５８）　　　９﹒７２元　　　跌　０﹒３１％
　　俄鋁　　（００４８６）　　　３﹒６０元　　　無升跌
　　重慶鋼鐵（０１０５３）　　　１﹒０５元　　　升　１﹒９４％
　　中信大錳（０１０９１）　　　０﹒３８元　　　無升跌

　　中信資源（０１２０５）　　　０﹒５６元　　　無升跌
　　五礦資源（０１２０８）　　　２﹒４４元　　　跌　１﹒２１％
　　西王特鋼（０１２６６）　　　１﹒０５元　　　無升跌
　　中國忠旺（０１３３３）　　　３﹒３７元　　　跌１５﹒９６％
　　中國宏橋（０１３７８）　　　５﹒７０元　　　跌　０﹒８７％

　　招金礦業（０１８１８）　　　８﹒８９元　　　跌　２﹒８４％
　　中鋁國際（０２０６８）　　　２﹒５８元　　　無升跌
　　信盛礦業（０２１３３）　　　０﹒０７元　　　無升跌
　　中國鋁業（０２６００）　　　２﹒６０元　　　升　０﹒３９％
　　紫金礦業（０２８９９）　　　３﹒０６元　　　跌　３﹒１６％
　　洛陽鉬業（０３９９３）　　　２﹒３０元　　　升　１﹒７７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

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