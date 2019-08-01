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即市新聞

01/08/2019 09:38

《中資異動》眾安在綫逆市飆一成三破十天廿天線，料中期由虧轉盈

　　《經濟通通訊社１日專訊》眾安在綫（０６０６０）發盈喜股價急彈，現報１９﹒９８元，
升１２﹒８８％，盤中高見２０元，破十天線（約１８﹒８７６元）及廿天線（約１９﹒４０５
元），暫成交達１８９萬股，涉資３６６５萬元。
　　眾安在綫發盈喜，預期截至６月３０日止中期錄得淨利潤，而去年同期錄得淨虧損約
６﹒５６億元人民幣。
　　業績改善主因期內在實現總保費穩健增長的同時，綜合成本率進一步改善，從而令承保虧損
收窄，加上投資收益增加，主要受益於內地Ａ股市場的良好表現。
　　現時，恆生指數報２７７１５，跌６２點或跌０﹒２３％，主板成交６５﹒６５億元。國企
指數報１０６６３，跌０﹒１１％或跌１１點。
　　上證綜合指數報２９２０，跌１１點或跌０﹒４０％，暫成交１３７﹒２０億元人民幣。
　　深證成份指數報９３０５，跌２１點或跌０﹒２３％，暫成交１６８﹒１２億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國太平（００９６６）　　　２１﹒７０元　　　跌０﹒９１％
　　新華保險（０１３３６）　　　３９﹒３５元　　　升０﹒１３％
　　中人保　（０１３３９）　　　　３﹒２８元　　　跌０﹒９１％
　　中再保　（０１５０８）　　　　１﹒３７元　　　跌０﹒７２％
　　中國平安（０２３１８）　　　９３﹒５５元　　　升０﹒１６％
　　中國財險（０２３２８）　　　　９﹒３１元　　　跌０﹒６４％
　　中國太保（０２６０１）　　　３３﹒７０元　　　無升跌
　　中國人壽（０２６２８）　　　２０﹒０５元　　　跌０﹒５０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｓｃ）

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