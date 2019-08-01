《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１日北京專電》北京市交通委公布上半年全市共享單車運行
監管情況。數據顯示，上半年北京全市共享單車日均騎行量為１６０﹒４萬次，平均日周轉率僅
為每輛１﹒１次，仍存在車輛投放總量嚴重過剩，企業現場運維薄弱，車輛調度不及時等問題。
截至目前，在北京市運營的互聯網租賃自行車企業共９家，４家將主動退出運營或加快整改。接
下來，各區還將設置共享單車停放區和禁停區。
01/08/2019 10:51
【駐京專電】北京共享單車平均日周轉率僅為每日１﹒１次
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１日北京專電》北京市交通委公布上半年全市共享單車運行
監管情況。數據顯示，上半年北京全市共享單車日均騎行量為１６０﹒４萬次，平均日周轉率僅
為每輛１﹒１次，仍存在車輛投放總量嚴重過剩，企業現場運維薄弱，車輛調度不及時等問題。
截至目前，在北京市運營的互聯網租賃自行車企業共９家，４家將主動退出運營或加快整改。接
下來，各區還將設置共享單車停放區和禁停區。
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