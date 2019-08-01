【貿易開戰】商務部：已購一批美農產品，望美方盡快落實華為問題

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１日北京專電》商務部新聞發言人高峰表示，７月１９日以

來，一些中國企業，包括國有企業和民營企業，就採購新的大豆、棉花、豬肉、高粱等農產品向

美國供貨商進行了詢價，根據市場條件，已經有一批農產品採購成交。有關的企業已經申請排除

對這部分自美進口的農產品加徵的關稅，國務院關稅稅則委員會正在進行評審工作，將按照程序

辦理。目前部分企業自美採購農產品正在持續推進中。

關於華為問題，他表示，希望美方能盡快落實承諾。

