【駐滬專電】上海清算所：８月２２日正式推出通用質押券業務

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１日上海專電》上海清算所日前（３１日）表示，經人行批

覆同意，全國銀行間同業拆借中心（交易中心）與上海清算所將於８月２２日起正式推出通用質

押式回購交易清算業務。

通用質押券業務是指融資方將符合上海清算所要求的債券提交質押專戶，上海清算所每日計

算相關額度並發送至交易中心，業務參與者在額度內開展回購交易，並由上海清算所作為中央對

手方提供擔保品管理與集中清算的三方回購服務。通用質押券業務保證金率暫定為０﹒１２％。

上海清算所可根據市場情況適時調整以上參數。

