《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１日上海專電》為對接進博會，加強全球商品採購，綠地集
團近日與白俄羅斯國家投資與私有化署簽署戰略合作協議，綠地將加大在白俄羅斯旅遊、酒店投
資和管理領域投資，並在未來三年採購５億美元的白俄羅斯農產品，主要包括黃油、奶酪、牛奶
相關產品、肉類及製成品，預計首年採購額１億美元。
01/08/2019 13:59
【駐滬專電】綠地集團擬未來三年採購５億美元白俄羅斯農產品
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１日上海專電》為對接進博會，加強全球商品採購，綠地集
團近日與白俄羅斯國家投資與私有化署簽署戰略合作協議，綠地將加大在白俄羅斯旅遊、酒店投
資和管理領域投資，並在未來三年採購５億美元的白俄羅斯農產品，主要包括黃油、奶酪、牛奶
相關產品、肉類及製成品，預計首年採購額１億美元。
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