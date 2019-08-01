【駐滬專電】綠地集團擬未來三年採購５億美元白俄羅斯農產品

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１日上海專電》為對接進博會，加強全球商品採購，綠地集

團近日與白俄羅斯國家投資與私有化署簽署戰略合作協議，綠地將加大在白俄羅斯旅遊、酒店投

資和管理領域投資，並在未來三年採購５億美元的白俄羅斯農產品，主要包括黃油、奶酪、牛奶

相關產品、肉類及製成品，預計首年採購額１億美元。

