《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１日上海專電》上海垃圾分類新規自７月１日實行以來剛好
滿月。上海市城管執法局昨日（３１日）公布的數據顯示，過去一個月，全市城管執法部門共查
處各類生活垃圾分類案件８７２起，責令當場或限期整改８６５５起。其中，大型商場和商務樓
宇依然是問題的「重災區」，問題發生率為５０﹒９％。
報告指，期內上海市城管執法部門共開展執法１﹒８１萬次，針對生活垃圾違法違規行為，
共教育勸阻相關人員１﹒３５萬起，對於個人責令當場或限期整改２２９３人次，依法查處個人
生活垃圾案件７４起。
01/08/2019 15:20
【駐滬專電】上海垃圾分類滿月，共整改８６５５起
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１日上海專電》上海垃圾分類新規自７月１日實行以來剛好
滿月。上海市城管執法局昨日（３１日）公布的數據顯示，過去一個月，全市城管執法部門共查
處各類生活垃圾分類案件８７２起，責令當場或限期整改８６５５起。其中，大型商場和商務樓
宇依然是問題的「重災區」，問題發生率為５０﹒９％。
報告指，期內上海市城管執法部門共開展執法１﹒８１萬次，針對生活垃圾違法違規行為，
共教育勸阻相關人員１﹒３５萬起，對於個人責令當場或限期整改２２９３人次，依法查處個人
生活垃圾案件７４起。
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