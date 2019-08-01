《午市前瞻》本港政治情況一旦轉差，港股或會下試２６６００點

《經濟通通訊社１日專訊》隔晚聯儲局一如市場預期減息四分一厘，並提早結束縮表，惟聯

儲局主席鮑威爾會後向記者稱，減息並非開啟寬鬆政策，令美股大幅下跌。道指跌３３３點或１

﹒２％，報２６８６４點；標指挫３２點或１﹒１％，至２９８０點；納指回落９８點或

１﹒２％，至８１７５點。

港股今早表現反覆，甫開市即穿二百五十天線（約２７６０３），低開１９５點報

２７５８２點，其後重磅股騰訊（００７００）表現硬淨，加上財新７月中國製造業ＰＭＩ回升

勝市場預期，大市跌幅曾收窄至２３點。惟其後本地地產股因未來減息預期降溫而受壓，加上長

建（０１０３８）及電能實業（００００６）派息無驚喜，港股跌勢加劇，最多跌過２８１點，

最終半日恆指收報２７５８８，跌１８９點或跌０﹒６８％，半日主板成交４６１﹒４２億元。

國企指數報１０６１９，跌０﹒５２％或跌５５點。

上證綜合指數報２９０９，跌２２點或跌０﹒７８％，半日成交９６９﹒５９億元人民幣。

深證成份指數報９２６９，跌５７點或跌０﹒６２％，半日成交１２２４﹒３４億元人民幣

。

重磅股方面，僅騰訊逆市上漲，升０﹒６５％，報３７０﹒６元；匯控（００００５）軟０

﹒３９％，報６３﹒１元；友邦（０１２９９）連日受壓，今日曾穿百天線（約７９﹒３０７元

），半日跌１﹒４８％，報７９﹒７元；港交所（００３８８）無升跌，報２６５﹒６元；中移

動（００９４１）遭富瑞削價一成，股價半日跌０﹒２２％，報６６﹒６元。



＊本地地產股捱沽，長和、長實今日放榜＊



本地地產股捱沽，其中今日放榜的長實（０１１１３）跌３﹒２９％，報５７﹒４元；新地

（０００１６）挫３﹒１５％，報１２２﹒９元，兩者包辦表現最差藍籌。信置

（０００８３）亦跌２﹒３５％，報１２﹒４６元；恆地（０００１２）軟１﹒３５％，報

４０﹒２元；新世界（０００１７）走低１﹒０８％，報１０﹒９８元；嘉里建設

（００６８３）跌１﹒３５％，報２９﹒２元；九龍置業（０１９９７）亦跌０﹒９１％，報

４９﹒２５元；其母公司會德豐（０００２０）軟１﹒２１％，報４９元。

長和系內兩股昨日派中期業績，其中長建罕有無自２００３年以來無增加派息兼被花旗削價

至７２元，半日股價挫２﹒９６％，報５９﹒０５元；電能實業半年純利跌８％兼派息無驚喜，

半日跌１﹒８７％，報５５﹒１元。長和（００００１）將於今日放榜，股價軟１﹒２９％，報

７２﹒７元；和記電訊（００２１５）再跌２﹒３５％，報１﹒６６元；置富產業

（００７７８）跌０﹒５８％，報１０﹒２元；港燈（０２６３８）升０﹒１３％，報７﹒９５

元；ＴＯＭ集團（０２３８３）挫３﹒６６％，報１﹒５８元。



＊房貸利率上漲內房股受壓，燃氣股造好＊



多個熱點城市房貸利率升，加上中央政治局重申不應炒作住房的言論繼續發酵，內房股有沽

壓。其中富力地產（０２７７７）挫４﹒２％，報１３﹒７元；龍湖（００９６０）亦跌

２﹒２３％，報２８﹒５５元；潤地（０１１０９）跌２﹒８１％，報３２﹒８元：碧桂園

（０２００７）軟２﹒０６％，報１０﹒４６元；世房（００８１３）走低２﹒９７％，報

２１﹒２元；融信中國（０３３０１）蒸發２﹒５３％，報１０元；恆大（０３３３３）軟

１﹒４４％，報２０﹒６元。佳兆業（０１６３８）走低１﹒４４％，報２０﹒６元；

合景泰富（０１８１３）跌１﹒９％，報７﹒２２元。

車股受壓，其中東風集團（００４８９）挫３﹒４１％，報６﹒７９元，為表現最差國指股

；吉利（００１７５）軟１﹒６５％，報１１﹒９４元；長汽（０２３３３）走低

２﹒９８％，報５﹒２１元；北汽（０１９５８）軟２％，報４﹒９元；廣汽（０２２３８）跌

１﹒６１％，報７﹒９２元。

部分燃氣股逆市造好，其中新奧能源（０２６８８）為半日表現最佳國指股，升

１﹒４２％，報８２﹒４元；昆侖能源（００１３５）亦漲２﹒１８％，報７﹒０２元；華潤燃

氣（０１１９３）升１﹒３８％，報４０﹒４５元。



＊離岸人民幣穿６﹒９，濠賭航空股受壓＊



離岸人民幣曾穿６﹒９的水平，濠賭股全線下跌，其中以新濠國際（００２００）跌幅最大

，急挫３﹒９３％，報１８﹒５６元；銀娛（０００２７）走低２﹒５９％，報５２﹒６元；澳

博（００８８０）軟１﹒１６％，報８﹒５元；永利澳門（０１１２８）跌０﹒６７％，報

１７﹒７４元；金沙中國（０１９２８）走低１﹒１８％，報３７﹒６５元；美高梅中國

（０２２８２）跌０﹒７７％，報１２﹒８６元。

隔晚美國公布上周原油庫存降幅大於預期油價上漲，加上人幣走弱，中資航空股全跌

東航（００６７０）跌２﹒７６％，報４﹒２３元；國航（００７５３）跌２﹒４７％，報

７﹒５１元；南航（０１０５５）走低２﹒１７％，報４﹒９６元。

再減息預期降金價挫，黃金相關股份受壓。招金礦業（０１８１８）急跌４﹒３７％，報８

﹒７５元；紫金礦業（０２８９９）走低３﹒１６％，報３﹒０６元；山東黃金

（０１７８７）亦軟３﹒３７％，報１４﹒９２元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）跌

１﹒３３％，報１０４２元。

旺旺（００１５１）表現反覆，今早開市曾急瀉近８％，其後股價攀升，半日更成為表現最

佳藍籌，收報６﹒２元，升１﹒１４％。



＊葉國邦：地產股估值吸引，待政治情況回穩後買入＊



港股今日回吐百多點，大華繼顯（香港）策略師葉國邦接受《經濟通通訊社》訪問時表示，

最直接影響港股下挫的原因是美聯儲減息四分之一厘，令市埸比較意外的是，儲局主席鮑威爾間

接否認了展開減息周期。另外，他指出，上日本地公布了第二季ＧＤＰ數字，顯示經濟增長開始

進一步放緩，而且除了季度調整外，按季亦有下跌的趨勢。他解釋，由於減息路向與市埸原先預

想有出入，另外本港經濟增長放緩，觸發今日整體大市有沽壓。他指，目前市埸憧憬騰訊在８月

中的業績報告。

他認為，港股這兩天首先要守住２５０天線（約２７６０２點）之上，若未能穩守，且

本地政治情況轉差的話，港股或會下試至６個月低位２６６００至２６８００點之間。

本地地產股向下，葉國邦表示，地產股情況比較複雜，由於受累於投資氣氛，致使今早下挫

，但長線來說估值屬吸引水平。其中，他較為看好新地，因其物業銷售額相比其他地產股較高，

而且下半年亦會推出新樓盤匯壐，故建議投資者待本地政治情況回穩後，才再考慮買入，長線目

標價為１５９元。（ｊｔ、ｓｃ）

