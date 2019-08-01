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即市新聞

01/08/2019 17:53

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１３﹒３１億，買建行騰訊沽融創長汽

　　《經濟通通訊社１日專訊》港股周四開市即穿２５０天線（約２７６０３），其後跌幅雖曾
收窄至２３點，惟本地地產股持續捱沽，加上重磅股友邦（０１２９９）六連挫後仍未止跌，拖
累港股最多跌過２８１點。午後跌幅雖然稍有減弱，但仍失守２５０天線（２７６０２點），最
終恆指收報２７５６５，跌２１２點或０﹒７６％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１３﹒３１億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是建設銀
行（００９３９）、騰訊控股（００７００）及中石油（００８５７）；淨賣出最多的依次是長
城汽車（０２３３３）、融創中國（０１９１８）及中駿集團（０１９６６）。
　　周四主板成交額７９９﹒８１億元，較周三減少３２﹒６％，其中港股通成交７７﹒３３億
元，佔總成交９﹒６７％。

＊北水追捧建行＊

　　美國聯儲局宣布減息０﹒２５厘，刺激北水湧入建行，２﹒６１億北水淨買入建行，股價跌
０﹒４９％。國資委主任會見騰訊主席馬化騰，鼓勵央企與騰訊等務實合作，騰訊股價升
０﹒４９％，並獲９４８３萬北水買入。近日市傳即將成立的國家油氣管網公司已經擬定了籌備
組七位成員名單，其中，中石油集團佔三席，中石油股價升０﹒２４％，８５０５萬元湧入中石
油。
　　另外，人行要求銀行優化信貸結構，高槓桿房企融資強監管，９１２８萬北水沽出融創中國
，股價跌０﹒７％，瑞銀指新能源車補貼退坡，約８８７９萬北水沽出長城汽車，股價亦跌３﹒
５４％。中駿集團股價挫４﹒４％，２７９２萬北水撤出該股。（ｂｎ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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