【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１３﹒３１億，買建行騰訊沽融創長汽

《經濟通通訊社１日專訊》港股周四開市即穿２５０天線（約２７６０３），其後跌幅雖曾

收窄至２３點，惟本地地產股持續捱沽，加上重磅股友邦（０１２９９）六連挫後仍未止跌，拖

累港股最多跌過２８１點。午後跌幅雖然稍有減弱，但仍失守２５０天線（２７６０２點），最

終恆指收報２７５６５，跌２１２點或０﹒７６％。

按額度計算，北水全日淨流入１３﹒３１億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是建設銀

行（００９３９）、騰訊控股（００７００）及中石油（００８５７）；淨賣出最多的依次是長

城汽車（０２３３３）、融創中國（０１９１８）及中駿集團（０１９６６）。

周四主板成交額７９９﹒８１億元，較周三減少３２﹒６％，其中港股通成交７７﹒３３億

元，佔總成交９﹒６７％。



＊北水追捧建行＊



美國聯儲局宣布減息０﹒２５厘，刺激北水湧入建行，２﹒６１億北水淨買入建行，股價跌

０﹒４９％。國資委主任會見騰訊主席馬化騰，鼓勵央企與騰訊等務實合作，騰訊股價升

０﹒４９％，並獲９４８３萬北水買入。近日市傳即將成立的國家油氣管網公司已經擬定了籌備

組七位成員名單，其中，中石油集團佔三席，中石油股價升０﹒２４％，８５０５萬元湧入中石

油。

另外，人行要求銀行優化信貸結構，高槓桿房企融資強監管，９１２８萬北水沽出融創中國

，股價跌０﹒７％，瑞銀指新能源車補貼退坡，約８８７９萬北水沽出長城汽車，股價亦跌３﹒

５４％。中駿集團股價挫４﹒４％，２７９２萬北水撤出該股。（ｂｎ）

