《美元走勢－羅明立》短線投資可買入美元，沽出非美貨幣

最高 最低 東京收市
美元╱日圓 １０９﹒３１ １０８﹒６８ １０８﹒７４
歐元╱美元 １﹒１０８０ １﹒１０３２ １﹒１０７３
英鎊╱美元 １﹒２１６２ １﹒２１００ １﹒２１５１
美元╱瑞郎 ０﹒９９７６ ０﹒９９３０ ０﹒９９３８
美元╱港元 ７﹒８２８７ ７﹒８２４０ ７﹒８２７３
《美元走勢》美聯儲議息後宣布減息四分之一厘，符合市場預期，是美國自２００８年以來
首次減息，局方形容是次減息為「預防性減息」，同時亦公布提前於８月結束縮減資產負債表的
行動。聯儲局主席鮑威爾表示，是次減息並不代表貨幣寬鬆周期已經啟動，令美匯指數不跌反升
。美聯儲會後聲明較預計強硬，分析師認為美國經濟基調良好，聯儲局於年內未必會再減息，有
關預期支持美匯指數突破９８﹒４０阻力，後市很大機會反復上試１００水平。建議短線投資者
可以買入美元，沽出非美貨幣。
歐元區第二季國內生產總值增長放緩至１﹒１％，雖然略高於預計的１％，不過增速較前季
回落０﹒１％，亦創下自２０１３年第四季以來最慢增長率。另外，歐元區６月份失業率下降
７﹒５％，亦創下自２０１１年以來的新低，反映低息環境支持企業經營及就業前景，亦令工資
增長可以追上通脹水準，或有助區內經濟止跌。不過，歐元仍然失守１﹒１０，後市很大機會反
復下試１﹒０９水平。建議投資者於１﹒１０８０沽出歐元，目標１﹒０９５０，以
１﹒１０３０為止損。
方向 入市價 目標位 止蝕
美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１０８０ １﹒０９５０ １﹒１１３０
英鎊╱美元 觀 望
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 買入加元 １﹒３２２０ １﹒３０８０ １﹒３２７０
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》