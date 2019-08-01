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即市新聞

01/08/2019 14:51

《美元走勢－羅明立》短線投資可買入美元，沽出非美貨幣

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒３１　　　１０８﹒６８　　　１０８﹒７４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１０８０　　　１﹒１０３２　　　１﹒１０７３
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２１６２　　　１﹒２１００　　　１﹒２１５１
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９７６　　　０﹒９９３０　　　０﹒９９３８
　　　美元╱港元　　　　７﹒８２８７　　　７﹒８２４０　　　７﹒８２７３

　　《美元走勢》美聯儲議息後宣布減息四分之一厘，符合市場預期，是美國自２００８年以來
首次減息，局方形容是次減息為「預防性減息」，同時亦公布提前於８月結束縮減資產負債表的
行動。聯儲局主席鮑威爾表示，是次減息並不代表貨幣寬鬆周期已經啟動，令美匯指數不跌反升
。美聯儲會後聲明較預計強硬，分析師認為美國經濟基調良好，聯儲局於年內未必會再減息，有
關預期支持美匯指數突破９８﹒４０阻力，後市很大機會反復上試１００水平。建議短線投資者
可以買入美元，沽出非美貨幣。
　　歐元區第二季國內生產總值增長放緩至１﹒１％，雖然略高於預計的１％，不過增速較前季
回落０﹒１％，亦創下自２０１３年第四季以來最慢增長率。另外，歐元區６月份失業率下降
７﹒５％，亦創下自２０１１年以來的新低，反映低息環境支持企業經營及就業前景，亦令工資
增長可以追上通脹水準，或有助區內經濟止跌。不過，歐元仍然失守１﹒１０，後市很大機會反
復下試１﹒０９水平。建議投資者於１﹒１０８０沽出歐元，目標１﹒０９５０，以
１﹒１０３０為止損。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒１０８０　　　１﹒０９５０　　　１﹒１１３０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　買入加元　　１﹒３２２０　　　１﹒３０８０　　　１﹒３２７０
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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