《美元走勢－羅明立》短線投資可買入美元，沽出非美貨幣

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０９﹒３１ １０８﹒６８ １０８﹒７４

歐元╱美元 １﹒１０８０ １﹒１０３２ １﹒１０７３

英鎊╱美元 １﹒２１６２ １﹒２１００ １﹒２１５１

美元╱瑞郎 ０﹒９９７６ ０﹒９９３０ ０﹒９９３８

美元╱港元 ７﹒８２８７ ７﹒８２４０ ７﹒８２７３



《美元走勢》美聯儲議息後宣布減息四分之一厘，符合市場預期，是美國自２００８年以來

首次減息，局方形容是次減息為「預防性減息」，同時亦公布提前於８月結束縮減資產負債表的

行動。聯儲局主席鮑威爾表示，是次減息並不代表貨幣寬鬆周期已經啟動，令美匯指數不跌反升

。美聯儲會後聲明較預計強硬，分析師認為美國經濟基調良好，聯儲局於年內未必會再減息，有

關預期支持美匯指數突破９８﹒４０阻力，後市很大機會反復上試１００水平。建議短線投資者

可以買入美元，沽出非美貨幣。

歐元區第二季國內生產總值增長放緩至１﹒１％，雖然略高於預計的１％，不過增速較前季

回落０﹒１％，亦創下自２０１３年第四季以來最慢增長率。另外，歐元區６月份失業率下降

７﹒５％，亦創下自２０１１年以來的新低，反映低息環境支持企業經營及就業前景，亦令工資

增長可以追上通脹水準，或有助區內經濟止跌。不過，歐元仍然失守１﹒１０，後市很大機會反

復下試１﹒０９水平。建議投資者於１﹒１０８０沽出歐元，目標１﹒０９５０，以

１﹒１０３０為止損。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１０８０ １﹒０９５０ １﹒１１３０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 買入加元 １﹒３２２０ １﹒３０８０ １﹒３２７０

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

