《經濟通通訊社１日專訊》渣打集團（０２８８８）公布截至６月底止中期業績，期內基本
稅前盈利為２６﹒０９億（美元．下同），按年升１０﹒７％；每股基本盈利４９﹒１仙；中期
股息每股普通股７仙，按年增加１７％。
至於法定除稅前盈利為２４﹒１４億元，升２﹒９％，勝預期；母公司股東應佔溢利
１４﹒７７億元，跌５﹒３％。（ｈｌ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
01/08/2019 12:18
渣打中期基本稅前盈利升至２６﹒０９億美元，派息７美仙
《經濟通通訊社１日專訊》渣打集團（０２８８８）公布截至６月底止中期業績，期內基本
稅前盈利為２６﹒０９億（美元．下同），按年升１０﹒７％；每股基本盈利４９﹒１仙；中期
股息每股普通股７仙，按年增加１７％。
至於法定除稅前盈利為２４﹒１４億元，升２﹒９％，勝預期；母公司股東應佔溢利
１４﹒７７億元，跌５﹒３％。（ｈｌ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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