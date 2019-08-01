渣打中期基本稅前盈利升至２６﹒０９億美元，派息７美仙

《經濟通通訊社１日專訊》渣打集團（０２８８８）公布截至６月底止中期業績，期內基本

稅前盈利為２６﹒０９億（美元．下同），按年升１０﹒７％；每股基本盈利４９﹒１仙；中期

股息每股普通股７仙，按年增加１７％。

至於法定除稅前盈利為２４﹒１４億元，升２﹒９％，勝預期；母公司股東應佔溢利

１４﹒７７億元，跌５﹒３％。（ｈｌ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

