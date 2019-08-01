【企業盈警】珠海控股（００９０８）料中期盈利按年減少逾八成

《經濟通通訊社１日專訊》珠海控股投資（００９０８）發盈警，預期該集團截至本年６月

底止中期盈利較去年同期減少逾８０％，主要是由於本期間交付之翠湖香山項目物業單位數目顯

著減少導致集團物業開發分類之確認收入顯著地減少，以及港珠澳大橋開通後集團經營港珠客輪

航線之客輪業務毛利大幅下降。（ｈｏ）

