《經濟通通訊社１日專訊》珠海控股投資（００９０８）發盈警，預期該集團截至本年６月
底止中期盈利較去年同期減少逾８０％，主要是由於本期間交付之翠湖香山項目物業單位數目顯
著減少導致集團物業開發分類之確認收入顯著地減少，以及港珠澳大橋開通後集團經營港珠客輪
航線之客輪業務毛利大幅下降。（ｈｏ）
01/08/2019 12:12
【企業盈警】珠海控股（００９０８）料中期盈利按年減少逾八成
《經濟通通訊社１日專訊》珠海控股投資（００９０８）發盈警，預期該集團截至本年６月
底止中期盈利較去年同期減少逾８０％，主要是由於本期間交付之翠湖香山項目物業單位數目顯
著減少導致集團物業開發分類之確認收入顯著地減少，以及港珠澳大橋開通後集團經營港珠客輪
航線之客輪業務毛利大幅下降。（ｈｏ）
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