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即市新聞

01/08/2019 09:47

【本港經濟】本港次季預估ＧＤＰ增０﹒６％，遠遜預期

　　《經濟通通訊社１日專訊》政府統計處公布，根據預先估計數字，今年第二季本地生產總值
較上年同期實質上升０﹒６％，與首季升幅相同，遠遜市場預期的１﹒５％增長。本地生產總值
的增長輕微主要是由於投資開支以及對外需求疲弱所致。
　　經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，在第二季較第一季實質下跌０﹒３％。
　　按本地生產總值各個主要組成部分分析，第二季私人消費開支按年實質上升１﹒２％，較首
季０﹒４％的升幅為快。
　　按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，首季上升４﹒５％後，第二季與上年同期比較實
質上升４﹒０％。第二季本地固定資本形成總額顯著下跌１２﹒１％，而首季跌幅為７％。
　　同期，按國民經濟核算定義計算，貨品出口總額按年跌５﹒４％，而首季跌幅為３﹒７％。
按國民經濟核算定義計算，貨品進口在第二季實質下跌７％，首季則下跌４﹒２％。
　　服務輸出在第二季與上年同期比較實質上升０﹒２％，較首季的０﹒８％的升幅為慢。服務
輸入在第二季實質上升１﹒７％，而首季則下跌１﹒５％。

＊環球經濟下行風險增，整體投資開支續下滑＊

　　政府發言人表示，根據預先估計數字，今年第二季整體經濟表現欠佳，本地生產總值按年實
質僅輕微增長０﹒６％。外部需求進一步減弱，內部需求維持疲軟。
　　受環球經濟增長減慢和中美在貿易爭議及科技範疇的摩擦影響，亞洲區內製造業和貿易活動
進一步受挫，第二季香港整體貨物出口跌幅擴大，服務輸出也只錄得些微增長。由於環球經濟下
行風險增加，加上其他不利因素，本地經濟氣氛明顯減弱，私人消費開支只錄得輕微增長，整體
投資開支持續下滑，政府會密切注視情況。（ｂｉ）

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