【本港經濟】本港次季預估ＧＤＰ增０﹒６％，遠遜預期

《經濟通通訊社１日專訊》政府統計處公布，根據預先估計數字，今年第二季本地生產總值

較上年同期實質上升０﹒６％，與首季升幅相同，遠遜市場預期的１﹒５％增長。本地生產總值

的增長輕微主要是由於投資開支以及對外需求疲弱所致。

經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，在第二季較第一季實質下跌０﹒３％。

按本地生產總值各個主要組成部分分析，第二季私人消費開支按年實質上升１﹒２％，較首

季０﹒４％的升幅為快。

按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，首季上升４﹒５％後，第二季與上年同期比較實

質上升４﹒０％。第二季本地固定資本形成總額顯著下跌１２﹒１％，而首季跌幅為７％。

同期，按國民經濟核算定義計算，貨品出口總額按年跌５﹒４％，而首季跌幅為３﹒７％。

按國民經濟核算定義計算，貨品進口在第二季實質下跌７％，首季則下跌４﹒２％。

服務輸出在第二季與上年同期比較實質上升０﹒２％，較首季的０﹒８％的升幅為慢。服務

輸入在第二季實質上升１﹒７％，而首季則下跌１﹒５％。



＊環球經濟下行風險增，整體投資開支續下滑＊



政府發言人表示，根據預先估計數字，今年第二季整體經濟表現欠佳，本地生產總值按年實

質僅輕微增長０﹒６％。外部需求進一步減弱，內部需求維持疲軟。

受環球經濟增長減慢和中美在貿易爭議及科技範疇的摩擦影響，亞洲區內製造業和貿易活動

進一步受挫，第二季香港整體貨物出口跌幅擴大，服務輸出也只錄得些微增長。由於環球經濟下

行風險增加，加上其他不利因素，本地經濟氣氛明顯減弱，私人消費開支只錄得輕微增長，整體

投資開支持續下滑，政府會密切注視情況。（ｂｉ）

