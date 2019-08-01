【儲局減息】匯豐維持最優惠利率不變，下調美元儲蓄存款戶口利率

《經濟通通訊社１日專訊》匯豐銀行宣布，最優惠利率將維持不變，保留在目前

５﹒１２５％的水平。對上一次於去年９月２８日調整最優惠利率，當時加息１２﹒５點子。同

時，該行給予港元儲蓄存款戶口的利率將會維持不變。

另外，由今年８月２日（星期五）起，將美元儲蓄存款戶口利率由０﹒３５％下調至

０﹒２５％。匯豐對上一次於２０１８年１２月２１日調整美元儲蓄存款戶口利率，當時加息

１０點子。（ｂｉ）

