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01/08/2019 14:58

【儲局減息】中銀香港維持最優惠利率５﹒１２５厘不變

　　《經濟通通訊社１日專訊》美國聯儲局一如預期減息０﹒２５厘，為超過１０年以來首次減
息，聯邦基金利率下調至２厘至２﹒２５厘。
　　中銀香港（０２３８８）宣布，港元最優惠利率及活期儲蓄存款利率維持不變，分別為
５﹒１２５厘及０﹒１２５厘。（ｂｉ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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