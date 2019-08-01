【儲局減息】中銀香港維持最優惠利率５﹒１２５厘不變

《經濟通通訊社１日專訊》美國聯儲局一如預期減息０﹒２５厘，為超過１０年以來首次減

息，聯邦基金利率下調至２厘至２﹒２５厘。

中銀香港（０２３８８）宣布，港元最優惠利率及活期儲蓄存款利率維持不變，分別為

５﹒１２５厘及０﹒１２５厘。（ｂｉ）

