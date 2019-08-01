《經濟通通訊社１日專訊》恆生銀行（０００１１）宣布，維持港元最優惠年利率於
５﹒１２５％。同時，港元儲蓄存款年利率亦維持不變。
存款結餘為５０００元以上的戶口，年利率一律為０﹒１２５％，倘綜合戶口之「全面理財
總值」達１００萬元或以上，其綜合港元儲蓄戶口存款結餘可享的額外年利率為０﹒０１％。
（ｂｉ）
01/08/2019 16:01
【儲局減息】恒生維持５﹒１２５％港元最優惠利率不變
《經濟通通訊社１日專訊》恆生銀行（０００１１）宣布，維持港元最優惠年利率於
５﹒１２５％。同時，港元儲蓄存款年利率亦維持不變。
存款結餘為５０００元以上的戶口，年利率一律為０﹒１２５％，倘綜合戶口之「全面理財
總值」達１００萬元或以上，其綜合港元儲蓄戶口存款結餘可享的額外年利率為０﹒０１％。
（ｂｉ）
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