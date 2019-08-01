【儲局減息】恒生維持５﹒１２５％港元最優惠利率不變

《經濟通通訊社１日專訊》恆生銀行（０００１１）宣布，維持港元最優惠年利率於

５﹒１２５％。同時，港元儲蓄存款年利率亦維持不變。

存款結餘為５０００元以上的戶口，年利率一律為０﹒１２５％，倘綜合戶口之「全面理財

總值」達１００萬元或以上，其綜合港元儲蓄戶口存款結餘可享的額外年利率為０﹒０１％。

（ｂｉ）

