【儲局減息】金管局下調基本利率２５基點

《經濟通通訊社１日專訊》金管局今日宣布，基本利率根據預設公式下調２５基點至２﹒５

厘，即時生效。下調基本利率的舉措是因應美國於７月３１日（美國時間）調低聯邦基金利率的

目標區間２５基點而作出。

基本利率是用作計算經貼現窗進行回購交易時適用的貼現率的基礎利率。目前基本利率定於

當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加５０基點，或隔夜及一個月香港銀行同業拆息的五天

移動平均數的平均值，以較高者為準。（ｃｌ）

