《經濟通通訊社１日專訊》花旗銀行宣布，由今年８月１－１０日，新客戶以５萬港元或以
上開立３個月港元定存，並持有指定產品結存，可享高達２﹒１％年利率。
３個月定存年利率方面，花旗私人客戶業務╱Ｃｉｔｉｇｏｌｄ戶口及指定產品結存年息為
２﹒１％，而ＣｉｔｉＰｒｉｏｒｉｔｙ戶口及指定產品結存年息為２％，
Ｃｉｔｉｂａｎｋｉｎｇ戶口及指定產品結存年息為１﹒７％。
花旗指，以上利率以７月３１日之定存年利率作參考。實際定存年利率須視乎個別優惠條款
、存款金額、貨幣、存款期及生效日之利率而定。（ｃｌ）
01/08/2019 09:37
【港元利率】花旗延長存款優惠，３個月港元定存年息可達２﹒１％
《經濟通通訊社１日專訊》花旗銀行宣布，由今年８月１－１０日，新客戶以５萬港元或以
上開立３個月港元定存，並持有指定產品結存，可享高達２﹒１％年利率。
３個月定存年利率方面，花旗私人客戶業務╱Ｃｉｔｉｇｏｌｄ戶口及指定產品結存年息為
２﹒１％，而ＣｉｔｉＰｒｉｏｒｉｔｙ戶口及指定產品結存年息為２％，
Ｃｉｔｉｂａｎｋｉｎｇ戶口及指定產品結存年息為１﹒７％。
花旗指，以上利率以７月３１日之定存年利率作參考。實際定存年利率須視乎個別優惠條款
、存款金額、貨幣、存款期及生效日之利率而定。（ｃｌ）
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