  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/08/2019 11:20

【港元利率】十二個月以下拆息全線下跌，隔夜息急降半厘

　　《經濟通通訊社１日專訊》美國聯儲局隔晚一如預期宣布減息四分之一厘，由於主席鮑威爾
的發言不如預期鴿派，美元指數進一步上漲至２０１７年以來最高的９８﹒８８，而港元早段最
低曾見７﹒８２８８，創半個月新低。港元拆息除了十二個月期外，其他各期全線走低，當中，
隔夜息結束五連漲，今日大跌約０﹒５４厘，創７月８日以來最大跌幅，報１﹒２０２７２厘，
見一周新低。
　　至於與按揭利率相關的一個月拆息則兩連跌，今日下降０﹒０８厘，至１﹒８４４８２厘，
與同期美元利差進一步擴闊至３８個基點。三個月拆息降至２﹒２６２８６厘，較同期美息高約
１個基點。六個月拆息跌至２﹒３０６０７厘，但十二個月拆息則微升至２﹒３１０１８厘。
　　港元匯價先跌後升，最新報７﹒８２７５，比前收市價微升０﹒００５％，美元匯價最新升
至９８﹒８１５。　
　　金管局總裁陳德霖今日會見傳媒時表示，本港利率及美國息率趨於一致步伐受多項因素影響
，２０１６至２０１８年大部分時間港元拆息水平一直低於美國息率，但隨著本港銀行體系總結
餘下降、大型新股上市等影響，港元拆息才升至較近美元息率，預計港元拆息繼續受本地市場港
元資金供求影響，未必立即跟隨美國減息步伐。
　　華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，鮑威爾表示降息並不意味啟動寬鬆周期，此次降息只是周
期中段政策調整，旨在防範全球經濟增長放緩和貿易政策不確定性帶來的下行風險。另外，兩位
美聯儲官員Ｒｏｓｅｎｇｒｅｎ和Ｇｅｏｒｇｅ對降息投反對票。由於美聯儲不如預期鴿派，美
元指數升至９８﹒８８，並導致其他貨幣全線下滑。而美債收益率曲線也因此再度趨平。本周五
（２日）美國７月非農就業報告將指引美聯儲利率調整計劃，以及美元後市走向。
　　最新利率期貨顯示，市場預料下次９月會議減息機率已降至大約６０％。新加坡銀行預測，
美國或於今年第四季再減息。至於會否有第三次減息，則要視乎美國經濟及貿易情況的進一步發
展而定。（ｃｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道01/08/2019
【儲局減息】聯儲局減息四分一厘 鮑威爾暗示並非減息周期開始
興證快訊01/08/2019
港股持續牛皮
國際動態01/08/2019
民主黨總統候選人 齊轟特打貿戰
FOCUS31/07/2019
【FOCUS】「地產馬」復出無期 拒大放水為明年「留力」?
生財有道31/07/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：舜宇90元水平短線吸納
中國故事31/07/2019
【政策解讀】政治局會議分析：樓市調控更嚴格 促消費部署更具體
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金