【港元利率】十二個月以下拆息全線下跌，隔夜息急降半厘

《經濟通通訊社１日專訊》美國聯儲局隔晚一如預期宣布減息四分之一厘，由於主席鮑威爾

的發言不如預期鴿派，美元指數進一步上漲至２０１７年以來最高的９８﹒８８，而港元早段最

低曾見７﹒８２８８，創半個月新低。港元拆息除了十二個月期外，其他各期全線走低，當中，

隔夜息結束五連漲，今日大跌約０﹒５４厘，創７月８日以來最大跌幅，報１﹒２０２７２厘，

見一周新低。

至於與按揭利率相關的一個月拆息則兩連跌，今日下降０﹒０８厘，至１﹒８４４８２厘，

與同期美元利差進一步擴闊至３８個基點。三個月拆息降至２﹒２６２８６厘，較同期美息高約

１個基點。六個月拆息跌至２﹒３０６０７厘，但十二個月拆息則微升至２﹒３１０１８厘。

港元匯價先跌後升，最新報７﹒８２７５，比前收市價微升０﹒００５％，美元匯價最新升

至９８﹒８１５。

金管局總裁陳德霖今日會見傳媒時表示，本港利率及美國息率趨於一致步伐受多項因素影響

，２０１６至２０１８年大部分時間港元拆息水平一直低於美國息率，但隨著本港銀行體系總結

餘下降、大型新股上市等影響，港元拆息才升至較近美元息率，預計港元拆息繼續受本地市場港

元資金供求影響，未必立即跟隨美國減息步伐。

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，鮑威爾表示降息並不意味啟動寬鬆周期，此次降息只是周

期中段政策調整，旨在防範全球經濟增長放緩和貿易政策不確定性帶來的下行風險。另外，兩位

美聯儲官員Ｒｏｓｅｎｇｒｅｎ和Ｇｅｏｒｇｅ對降息投反對票。由於美聯儲不如預期鴿派，美

元指數升至９８﹒８８，並導致其他貨幣全線下滑。而美債收益率曲線也因此再度趨平。本周五

（２日）美國７月非農就業報告將指引美聯儲利率調整計劃，以及美元後市走向。

最新利率期貨顯示，市場預料下次９月會議減息機率已降至大約６０％。新加坡銀行預測，

美國或於今年第四季再減息。至於會否有第三次減息，則要視乎美國經濟及貿易情況的進一步發

展而定。（ｃｌ）

