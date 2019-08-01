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即市新聞

01/08/2019 12:14

【儲局減息】利嘉閣：香港銀行難跟減，或削按揭優惠及現金回贈

　　《經濟通通訊社１日專訊》本港銀行暫時未有跟隨美國減息。利嘉閣按揭代理董事總經理黃
詠欣認為，受到中美貿易戰影響和近月本港社會事件影響，市場憂慮局勢發展或會引發資金流走
，加上近日拆息持續高企，港銀並沒有減息的空間及條件，惟拆息持續高企，銀行資金成本上升
，在按揭業務上利潤減少，不排除若然１個月拆息再長時間高於２厘以上，銀行會再削減按揭產
品的優惠及現金回贈，甚至可能上調按息，提醒準買家及打算換樓人士注意。
　　她指出，在美國去年結束的加息周期中，本港銀行只曾輕微上調利率八分一厘，預料未來本
港銀行減息空間不大，但市場已普遍相信香港加息周期未開始已結束，意味著逾１１年的低息環
境將持續。預計對樓市來說，心理上影響大於實際，由於減息同事意味著外圍經濟轉差，香港可
能都會受到影響，不宜過份樂觀。
　　她相信，香港銀行未有減息的原因是銀行體系結餘已下降至５４２億元、銀行年內多次用高
息搶存、拆息持續高企以及中美貿易戰及本港局勢發展因素的影響。
　　她坦言，現時銀行按揭業務利潤微，６月時本港各大銀行帶頭上調細額轉按封頂息率及減轉
按回贈，便是由於近年按揭客戶不少都會在罰息期過後便轉按，以賺取現金回贈，令銀行按揭利
潤減少，銀行減轉按現金回贈，便是反映出銀行的按揭業務利潤已極微，甚至到虧損的邊緣，需
要削回贈來「止蝕」。（ｃｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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