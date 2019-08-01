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即市新聞

01/08/2019 14:46

【儲局減息】景順：風險資產或受惠更寬鬆貨幣政策，股市有望反彈

　　《經濟通通訊社１日專訊》景順首席環球市場策略師Ｋｒｉｓｔｉｎａ　Ｈｏｏｐｅｒ表示
，美國聯儲局減息２５個點子，在市場預期之內，但當局決定提早結束資產負債表正常化，卻令
人意外，雖然股市應聲下跌，但相信未來幾天，股市將會逆轉。風險資產可能會受益於更加寬鬆
的貨幣政策，投資者則可能會離開風險範疇而轉向尋求收益。
　　Ｈｏｏｐｅｒ指出，聯儲局主席鮑威爾在新聞發布會上表示「前景仍然樂觀」，因此這次減
息旨在保持這個勢頭（屬預防勝於治療），而他只想支持和維持經濟擴張。再者，是次議息決定
中有兩名委員投反對票，顯示未來再次減息將更加困難。

＊聯儲局未提高戒備＊

　　Ｈｏｏｐｅｒ認為，市場並沒有完全理解貿易戰有可能帶來的負面影響。除了關稅，貿易戰
所帶來的經濟政策不確定性將遏止商業支出，帶來更大影響。
　　Ｈｏｏｐｅｒ又提到值得留意的是鮑威爾認為減息只是一種「調整」，而不是常態趨勢的一
部分，顯示這次減息僅僅是補回去年第四次加息，並呼應聯邦公開市場委員會６月和７月兩次聲
明之間變化不大的情況。當時勞工市場狀況被描述為「強勁」，經濟增長則被描述為「溫和」。
聯儲局從「密切關注」經濟數據變為「繼續關注」，顯示當局未有提高其戒備狀態。（ｃｌ）

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