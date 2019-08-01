【儲局減息】瑞銀：除非經濟顯著惡化，否則美國最多再減息一次

《經濟通通訊社１日專訊》瑞銀全球首席投資總監Ｍａｒｋ Ｈａｅｆｅｌｅ表示，美國隔

晚減息後，市場預期至２０２０年底美聯儲局還將降息２－３次，每次２５個基點，但他認為這

種預期未免過度，當前美國經濟表現相對穩健，而且近期跡象顯示通脹可能即將觸底。除非經濟

前景顯著惡化，否則瑞銀估計，聯儲局會最多再降息一次，幅度２５個基點，然後維持利率不變

至２０２０年底。

他估計，未來幾個月，中美貿易談判將影響經濟前景及美聯準會動向。雖然該行並不預期談

判會有所突破並減少關稅，但談判很可能將持續進行，貿易緊張局勢預計不會顯著升級，料可令

企業信心逐步恢復，市場對聯儲局降息的預期也會隨之降溫。

在瑞銀的外匯策略中，該行相對於一籃子低息貨幣（澳元、紐西蘭元和新台幣）加碼一籃子

高息新興市場貨幣（印尼盾、印度盧比和南非蘭特）。認為有利的套利環境，全球和新興市場經

濟活動保持穩定，將使這些高息貨幣受益。

另外，該行相信歐元投資級債券信用利差應受到歐洲央行寬鬆立場所支持，而新興市場主權

債的長期價值亦被看好。該行亦看好有望提供可觀收益率的一系列其他投資主題。比如，聚焦股

息策略所提供的收益率，高於ＭＳＣＩ歐元區指數的預期收益率約３﹒７％。此外，該行認為在

當前的市場環境下，「股票備兌認購期權」策略是明智之舉。（ｃｌ）

